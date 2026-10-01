Seconda operazione in sei mesi per Alice D’Amato: ora comincia una nuova rincorda

Alice D’Amato deve fermarsi ancora. La campionessa olimpica alla trave di Parigi 2024 si è sottoposta a un nuovo intervenuto chirurgico, questa volta alla spalla sinistra, appena sei mesi dopo l’operazione alla destra dello scorso 23 marzo. Un passaggio che la ginnastica genovese aveva già anticipato, consapevole da tempo che anche l’altra spalla avrebbe potuto richiedere un intervento. Ora inizierà una lunga fase di riabilitazione, con tempi di recupero ancora da definire.

“Avrei voluto evitare questo bis”: sei mesi difficili e nuovo stop

D‘Amato ha raccontato sui social tutta la fatica del momento, ammettendo che accettare una seconda operazione a distanza così ravvicinata non è stato per nulla semplice. Più che la paura dell’intervento, però, prevale il desiderio di voltare pagina: “C’è soprattutto una gran voglia di guardare avanti e uscire da questo loop una volta e per tutte”.

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Dopo il trionfo olimpico, la 23enne aveva attraversato un periodo complicato anche sul piano psicologico. Nel 2025 aveva gareggiato poco, pur contribuendo al successo della squadra agli Europei, prima di ruminare ai Mondiali.

“Avrò la forza giusta?”: ma la testa è già al ritorno

La parte più forte del suo messaggio riguarda proprio il futuro. Alice non nasconde i dubbi: “Avrò la forza giusta? Non lo so…”, ma aggiunge che affrontare tutto con sorriso e serenità rappresenta già un mezzo passo in avanti.

L’obiettivo è tornare nel corso del 2027, stagione che culminerà con i Mondiali qualificanti per Los Angeles 2028. prima, però, serviranno pazienza e lavoro. D’Amato lo sa bene: “Un passo alla volta, ci vediamo dall’altra parte del recupero, pronta a ricominciare”.