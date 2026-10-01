Moto Gp, a Motegi parte il rush finale del Mondiale: duello Martin-Marquez, Bezzecchi terzo incomodo

Il campionato mondiale di MotoGP riprende dopo una pausa di un fine settimana. Tra il 2 e il 4 ottobre i piloti si confronteranno a Motegi, sede del Gran Premio nipponico, sedicesima tappa di un torneo ricco di ribaltamenti e sorprese improvviste. Tre concorrenti risultano ancora pienamente in lotta per aggiudicarsi il titolo del 2026.

Moto GP, in 3 lottano per il titolo iridato

Curiosamente, a guidare la classifica complessiva si trova il meno appariscente del gruppo. In effetti è Jorge Martin a dettare il passo nella graduatoria totale, grazie alla sua costanza nei risultati e alla solidità delle prestazioni. Inoltre il ventottenne originario di Madrid non ha dovuto affrontare alcun incidente che lo abbia costretto ad assentarsi dalle gare. Il metronomo iberico precede di dodici lunghezze Marc Marquez, il quale invece mostra caratteristiche variabili a seconda delle situazioni. Il profilo del trentatreenne catalano è quello di un concorrente capace di improvvise e spettacolari accelerazioni, sulle quali deve necessariamente contare per superare le fasi negative. Dopo l’infortunio subito in primavera non ha conosciuto vie di mezzo: o ha trionfato, oppure non è riuscito a salire sul podio.

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Il terzo elemento è Marco Bezzecchi, sovrano della fase iniziale del campionato, ma poi piegato su se stesso a causa di diversi sbagli e di più di una situazione avversa. Il ventisettenne di Rimini ha accumulato quarantadue punti di distacco dal leader e trenta dal secondo. È stato ridotto al ruolo di “terzo incomodo”, ma recuperare la forma della primavera gli permetterebbe di rilanciare con forza le proprie possibilità.

Per quanto riguarda Motegi, storicamente il tracciato si è rivelato particolarmente adatto alla Ducati. Tuttavia lo stesso valeva per Spielberg, dove la scuderia di Borgo Panigale si è ritrovata inaspettatamente a rincorrere l’Aprilia. Di conseguenza non conviene considerare scontati i rapporti di forza tra le due case. Infine, un breve cenno al clima. In Giappone questo periodo coincide con la stagione dei tifoni, con tutto ciò che questo può comportare in termini di imprevisti.