Motori su Sky, F1 a Baku con la gara sabato alle 13: nel weekend anche SBK e WEC

Da mercoledì 23 a domenica 27 settembre Formula 1, WorldSBK e Mondiale Endurance in diretta su Sky e NOW. Il GP d’Azerbaijan si corre eccezionalmente sabato, mentre la Superbike fa tappa a Cremona e il WEC è di scena con la 6 Ore di Fuji.

Un lungo weekend dedicato ai motori su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 23 a domenica 27 settembre spazio alla Formula 1 con il Gran Premio d’Azerbaijan, alla WorldSBK con il Round d’Italia a Cremona e al WEC con la 6 Ore di Fuji.

L’appuntamento principale sarà quello di Baku, dove il programma della Formula 1 è stato anticipato di un giorno: qualifiche venerdì alle 14 e gara sabato 26 settembre alle 13, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Formula 1 a Baku, gara sabato alle 13

Il Gran Premio d’Azerbaijan rappresenta la quindicesima prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Il weekend inizierà mercoledì alle 11.30 con la conferenza stampa dei piloti, mentre giovedì sono previste le prime due sessioni di prove libere alle 10.30 e alle 14.

Venerdì alle 10.30 si disputeranno le prove libere 3, prima delle qualifiche delle 14. Sabato il semaforo verde della gara scatterà alle 13.

Nel corso del fine settimana sarà protagonista anche la Formula 2, con un appuntamento decisivo per l’assegnazione del titolo.

La telecronaca della Formula 1 sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero. Per le analisi tecniche spazio a Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio inviata sul circuito e Davide Camicioli tra studio e pista. Il dopo gara sarà affidato a Race Anatomy con Fabio Tavelli.

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F1 GP Azerbaijan, il programma completo su Sky e NOW

Mercoledì 23 settembre

11.30: Conferenza stampa piloti

17.45: Paddock Live Pit Walk

Giovedì 24 settembre

7.55: F2 – Prove libere

10.15: Paddock Live

10.30: F1 – Prove libere 1

11.30: Paddock Live

11.55: F2 – Qualifiche

13.30: Paddock Live

14.00: F1 – Prove libere 2

15.00: Paddock Live

16.00: Conferenza stampa Team Principal, in differita

19.30: Paddock Live Show

Venerdì 25 settembre

6.10: F2 – Sprint Race

10.15: Paddock Live

10.30: F1 – Prove libere 3

11.30: Paddock Live

12.10: F2 – Race 1

13.15: Warm Up

13.30: Paddock Live Qualifiche

14.00: F1 – Qualifiche

15.15: Paddock Live

15.45: Paddock Live Show

Sabato 26 settembre

8.55: F2 – Feature Race 2

11.30: Paddock Live

13.00: F1 – Gara

15.00: Paddock Live Post-Gara

15.30: Debriefing

16.00: Notebook

16.15: Race Anatomy

WorldSBK a Cremona, Race 2 anche in chiaro su TV8

Il fine settimana segnerà anche il ritorno della WorldSBK, impegnata a Cremona per la decima tappa stagionale e il Round d’Italia.

Venerdì le due sessioni di prove libere della Superbike sono previste alle 10.15 e alle 14.55. Sabato alle 11.10 spazio alla Super Pole, mentre Race 1 scatterà alle 15.30. Domenica alle 11.10 si correrà la Super Pole Race e alle 15.30 Race 2, trasmessa anche in chiaro su TV8.

Il weekend sarà seguito in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW.

WorldSBK Cremona, tutti gli orari

Venerdì 25 settembre

10.15: SBK – Prove libere 1

14.05: WCR – Super Pole

14.55: SBK – Prove libere 2

15.55: SSP – Super Pole

Sabato 26 settembre

11.10: SBK – Super Pole

12.55: WCR – Race 1

13.55: SSP – Race 1

15.15: Pre SBK

15.30: SBK – Race 1

15.55: Post SBK

Domenica 27 settembre

10.55: Pre SBK

11.10: SBK – Super Pole Race

11.25: Post SBK

12.55: WCR – Race 2

13.55: SSP – Race 2

15.15: Pre SBK

15.30: SBK – Race 2, anche su TV8

15.55: Post SBK, anche su TV8

WEC, domenica la 6 Ore di Fuji

Spazio infine al WEC, giunto al settimo appuntamento della stagione. Il Mondiale Endurance farà tappa in Giappone per la 6 Ore di Fuji, con partenza domenica 27 settembre alle 4 del mattino.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max e NOW.

Per tutto il weekend saranno disponibili aggiornamenti anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, con risultati, highlights e approfondimenti.