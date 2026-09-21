Motori su Sky, F1 a Baku con la gara sabato alle 13: nel weekend anche SBK e WEC

Da mercoledì 23 a domenica 27 settembre Formula 1, WorldSBK e Mondiale Endurance in diretta su Sky e NOW. Il GP d’Azerbaijan si corre eccezionalmente sabato, mentre la Superbike fa tappa a Cremona e il WEC è di scena con la 6 Ore di Fuji.
Un lungo weekend dedicato ai motori su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 23 a domenica 27 settembre spazio alla Formula 1 con il Gran Premio d’Azerbaijan, alla WorldSBK con il Round d’Italia a Cremona e al WEC con la 6 Ore di Fuji.
L’appuntamento principale sarà quello di Baku, dove il programma della Formula 1 è stato anticipato di un giorno: qualifiche venerdì alle 14 e gara sabato 26 settembre alle 13, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.
Formula 1 a Baku, gara sabato alle 13
Il Gran Premio d’Azerbaijan rappresenta la quindicesima prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Il weekend inizierà mercoledì alle 11.30 con la conferenza stampa dei piloti, mentre giovedì sono previste le prime due sessioni di prove libere alle 10.30 e alle 14.
Venerdì alle 10.30 si disputeranno le prove libere 3, prima delle qualifiche delle 14. Sabato il semaforo verde della gara scatterà alle 13.
Nel corso del fine settimana sarà protagonista anche la Formula 2, con un appuntamento decisivo per l’assegnazione del titolo.
La telecronaca della Formula 1 sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero. Per le analisi tecniche spazio a Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio inviata sul circuito e Davide Camicioli tra studio e pista. Il dopo gara sarà affidato a Race Anatomy con Fabio Tavelli.
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F1 GP Azerbaijan, il programma completo su Sky e NOW
Mercoledì 23 settembre
11.30: Conferenza stampa piloti
17.45: Paddock Live Pit Walk
Giovedì 24 settembre
7.55: F2 – Prove libere
10.15: Paddock Live
10.30: F1 – Prove libere 1
11.30: Paddock Live
11.55: F2 – Qualifiche
13.30: Paddock Live
14.00: F1 – Prove libere 2
15.00: Paddock Live
16.00: Conferenza stampa Team Principal, in differita
19.30: Paddock Live Show
Venerdì 25 settembre
6.10: F2 – Sprint Race
10.15: Paddock Live
10.30: F1 – Prove libere 3
11.30: Paddock Live
12.10: F2 – Race 1
13.15: Warm Up
13.30: Paddock Live Qualifiche
14.00: F1 – Qualifiche
15.15: Paddock Live
15.45: Paddock Live Show
Sabato 26 settembre
8.55: F2 – Feature Race 2
11.30: Paddock Live
13.00: F1 – Gara
15.00: Paddock Live Post-Gara
15.30: Debriefing
16.00: Notebook
16.15: Race Anatomy
WorldSBK a Cremona, Race 2 anche in chiaro su TV8
Il fine settimana segnerà anche il ritorno della WorldSBK, impegnata a Cremona per la decima tappa stagionale e il Round d’Italia.
Venerdì le due sessioni di prove libere della Superbike sono previste alle 10.15 e alle 14.55. Sabato alle 11.10 spazio alla Super Pole, mentre Race 1 scatterà alle 15.30. Domenica alle 11.10 si correrà la Super Pole Race e alle 15.30 Race 2, trasmessa anche in chiaro su TV8.
Il weekend sarà seguito in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW.
WorldSBK Cremona, tutti gli orari
Venerdì 25 settembre
10.15: SBK – Prove libere 1
14.05: WCR – Super Pole
14.55: SBK – Prove libere 2
15.55: SSP – Super Pole
Sabato 26 settembre
11.10: SBK – Super Pole
12.55: WCR – Race 1
13.55: SSP – Race 1
15.15: Pre SBK
15.30: SBK – Race 1
15.55: Post SBK
Domenica 27 settembre
10.55: Pre SBK
11.10: SBK – Super Pole Race
11.25: Post SBK
12.55: WCR – Race 2
13.55: SSP – Race 2
15.15: Pre SBK
15.30: SBK – Race 2, anche su TV8
15.55: Post SBK, anche su TV8
WEC, domenica la 6 Ore di Fuji
Spazio infine al WEC, giunto al settimo appuntamento della stagione. Il Mondiale Endurance farà tappa in Giappone per la 6 Ore di Fuji, con partenza domenica 27 settembre alle 4 del mattino.
La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max e NOW.
Per tutto il weekend saranno disponibili aggiornamenti anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, con risultati, highlights e approfondimenti.