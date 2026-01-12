Genoa, scatto salvezza al Ferraris: 3-0 al Cagliari

Colombo apre, Frendrup e Ostigard chiudono: la squadra di De Rossi cresce e aggancia i sardi a quota 19

Il Genoa compie un passo pesante nella corsa salvezza e lo fa con la miglior prestazione stagionale. Al Ferraris, quattro giorni dopo la prova convincente di San Siro contro il Milan, la squadra di Daniele De Rossi batte 3-0 il Cagliari nello scontro diretto e aggancia i rossoblù sardi a quota 19 punti in classifica.

L’allenatore conferma quasi in blocco l’undici visto al Meazza, cambiando solo Ellertsson per Thorsby, e la risposta del campo è immediata. Il Genoa parte forte, con ritmo e coraggio, e dopo appena sette minuti passa in vantaggio: Malinovskyi inventa tra le linee, Colombo attacca lo spazio e batte Caprile con una conclusione precisa. Per l’attaccante è il quinto gol stagionale, il terzo consecutivo sotto la gestione De Rossi.

Il Cagliari reagisce, Leali decisivo

Il vantaggio non spegne la partita. Il Cagliari prova a reagire e crea diverse occasioni importanti: al 28’ Palestra colpisce una traversa con un gran tiro al volo, al 39’ Esposito sfiora il pari su punizione. Nella ripresa gli ospiti spingono ancora, ma trovano sulla loro strada un Leali attento e reattivo, decisivo su Luvumbo e Idrissi.

Il portiere rossoblù firma un clean sheet pesante, confermando di poter essere una risorsa importante in un reparto destinato presto a cambiare volto.

Frendrup e Ostigard chiudono i conti

Superata la fase di pressione avversaria, il Genoa colpisce. Al 75’ Frendrup trova il raddoppio con una conclusione da fuori area leggermente deviata da Prati, quanto basta per spiazzare Caprile. Tre minuti più tardi arriva il tris: su calcio piazzato di Martin, Ostigard svetta e firma il 3-0, il suo quarto gol stagionale.

Un successo netto, che certifica la crescita della squadra e regala al Ferraris una serata di entusiasmo e fiducia.

Classifica e segnali incoraggianti

Con questa vittoria il Genoa porta a cinque punti il margine sulla zona retrocessione e manda un segnale chiaro al campionato. Non solo per il risultato, ma per la qualità della prestazione: compattezza difensiva, aggressività a centrocampo e maggiore lucidità nelle scelte offensive.

La strada verso la salvezza è ancora lunga, ma il Genoa visto nelle ultime due uscite ha cambiato passo. E ora può guardare avanti con maggiore convinzione.