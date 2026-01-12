Sportface TVOriginals
Bundesliga, turno infrasettimanale in diretta su Sky e NOW

FC Bayern München v VfL Wolfsburg Bundesliga
Cinque partite live tra martedì 13 e giovedì 15 gennaio per la 17ª giornata del campionato tedesco

La stagione 2025/2026 del grande calcio internazionale entra nel vivo anche in Bundesliga. Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio, Sky e NOW trasmetteranno in diretta il turno infrasettimanale valido per la 17ª giornata del massimo campionato tedesco, con cinque match in programma e un palinsesto ricco di approfondimenti.

Il campionato tedesco torna protagonista nella Casa dello Sport con sfide di alto profilo, a partire dall’impegno del Borussia Dortmund fino alla trasferta del Bayern Monaco, in una settimana che può incidere in modo significativo sulla classifica.

Cinque match live su Sky Sport Calcio

Il programma si apre martedì 13 gennaio con due incontri: alle 18.30 lo Stoccarda ospita l’Eintracht Francoforte, mentre alle 20.30 va in scena Borussia Dortmund–Werder Brema, trasmessa anche su Sky Sport Max.

Mercoledì 14 gennaio doppio appuntamento: alle 18.30 si affrontano Wolfsburg e St. Pauli, mentre in prima serata alle 20.30 riflettori puntati su Colonia–Bayern Monaco, altro match visibile anche su Sky Sport Max.

La 17ª giornata si chiude giovedì 15 gennaio alle 20.30 con Augsburg–Union Berlino, ultimo incrocio del turno infrasettimanale.

Ampio spazio agli approfondimenti

Oltre alle dirette, la Bundesliga sarà raccontata quotidianamente attraverso studi, rubriche e aggiornamenti continui. L’approfondimento settimanale è affidato a EuroShow, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00, con Valentina Mariani e Niccolò Omini.

News, highlights e analisi saranno disponibili anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Programma Bundesliga in tv – 17ª giornata

Martedì 13 gennaio

  • 18.30 – Stoccarda–Eintracht Francoforte
    Sky Sport Calcio e NOW
    Telecronaca: Matteo Marceddu

  • 20.30 – Borussia Dortmund–Werder Brema
    Sky Sport Calcio, Sky Sport Max e NOW
    Telecronaca: Pietro Nicolodi

Mercoledì 14 gennaio

  • 18.30 – Wolfsburg–St. Pauli
    Sky Sport Calcio e NOW
    Telecronaca: Christian Giordano

  • 20.30 – Colonia–Bayern Monaco
    Sky Sport Calcio, Sky Sport Max e NOW
    Telecronaca: Pietro Nicolodi

Giovedì 15 gennaio

  • 20.30 – Augsburg–Union Berlino
    Sky Sport Calcio e NOW
    Telecronaca: Federico Zanon

