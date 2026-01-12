Juventus travolgente allo Stadium: 5-0 alla Cremonese e aggancio al terzo posto

Bremer e David aprono, Yildiz riscatta l’errore dal dischetto: bianconeri dominanti nella ripresa

La 20ª giornata di Serie A si chiude con una Juventus devastante. All’Allianz Stadium la squadra di Luciano Spalletti travolge 5-0 la Cremonese e manda un segnale forte nella corsa ai piani alti della classifica.

I bianconeri impiegano appena tre minuti per indirizzare la sfida. Al 12’ il tiro dal limite di Miretti viene deviato involontariamente di testa da Bremer, che beffa il portiere e sblocca il risultato. Al 15’ arriva il raddoppio: David sfrutta una disattenzione difensiva e firma il 2-0 che spezza definitivamente l’equilibrio.

Yildiz sbaglia, poi rimedia

La Juventus continua a spingere e al 35’ ha l’occasione per chiudere i conti dal dischetto. Yildiz si presenta sul punto di rigore ma si fa ipnotizzare dal portiere della Cremonese. L’errore, però, dura pochi secondi: sulla ribattuta lo stesso talento turco è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare il 3-0, riscattando immediatamente lo sbaglio.

Per la Cremonese, già in difficoltà, è un colpo durissimo da assorbire prima dell’intervallo.

Ripresa senza storia

Il secondo tempo si apre con un altro episodio sfortunato per gli ospiti. Al 48’ Terracciano devia nella propria porta un cross dalla destra, regalando alla Juventus il 4-0. La partita scivola via senza più tensione, ma i bianconeri non rallentano.

Al 64’ arriva anche il quinto gol: McKennie svetta di testa su calcio piazzato e completa una serata perfetta per la Vecchia Signora, che gestisce poi il finale senza correre rischi.

Classifica e prospettive

Con questo successo la Juventus sale a 39 punti e, in attesa dei recuperi, aggancia Napoli e Roma al terzo posto, portandosi a quattro lunghezze dalla capolista Inter. Una prestazione autoritaria che conferma il momento positivo della squadra di Spalletti.

Serata amara invece per la Cremonese di Davide Nicola, che resta ferma a quota 22 punti, mantenendo comunque un margine di otto lunghezze sulla zona retrocessione. Una sconfitta pesante nel punteggio, ma che non cancella quanto di buono mostrato fin qui dai grigiorossi.