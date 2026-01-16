Cocciaretto vola in finale a Hobart: battuta Ruzic in due set

Elisabetta Cocciaretto conquista l’atto conclusivo dell’Hobart International. L’azzurra supera Antonia Ruzic con un netto successo e si giocherà il secondo titolo WTA della carriera alla vigilia degli Australian Open.

Elisabetta Cocciaretto torna in finale all’Hobart International, torneo WTA 250 da 283.347 dollari di montepremi, in corso sui campi in cemento della capitale della Tasmania. La manifestazione rappresenta l’ultimo banco di prova, insieme ad Adelaide, prima dell’inizio degli Australian Open, al via domenica a Melbourne Park.

La tennista marchigiana, 24 anni, numero 80 del ranking WTA, aveva già raggiunto la finale a Hobart nel 2023, ed è riuscita a ripetersi in questa edizione partendo addirittura dalle qualificazioni.

La semifinale: Ruzic battuta in un’ora e 18 minuti

In semifinale Cocciaretto ha superato con autorità la croata Antonia Ruzic, numero 71 WTA, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 18 minuti di gioco. Una prestazione solida e continua, che ha permesso all’azzurra di controllare il match dall’inizio alla fine.

Terza finale WTA in carriera

Quella di Hobart è la terza finale WTA in carriera per Cocciaretto. Nel 2023 aveva perso proprio la finale del torneo australiano, mentre nello stesso anno aveva conquistato il titolo a Losanna, finora unico trofeo WTA della sua carriera.

Domani la sfida per il titolo

Nella finale in programma domani, Cocciaretto andrà a caccia del secondo titolo WTA affrontando una tra l’australiana Taylah Preston, 20 anni e numero 204 del ranking, sorpresa del torneo, e la statunitense Iva Jovic, 18 anni, numero 30 WTA e terza testa di serie del tabellone.