Calcio in tv su Sky e NOW dal 23 al 26 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Serie C

Quattro giorni di calcio in diretta: Torino-Monza, Lazio-Parma e Lecce-Juventus per la Serie A, Chelsea-Tottenham e Aston Villa-Manchester City in Premier, Borussia Dortmund-Eintracht e Friburgo-Bayern in Bundesliga. Ampio programma anche per la Serie C Sky Wifi.

Quattro giorni di calcio su Sky e in streaming su NOW, da venerdì 23 a lunedì 26 ottobre. Nel fine settimana spazio all’ottava giornata di Serie A Enilive e Premier League, al settimo turno di Bundesliga, alla nona giornata della 2. Bundesliga e all’undicesimo turno della Serie C Sky Wifi.

Per la Serie A saranno tre le partite trasmesse in co-esclusiva: Torino-Monza, Lazio-Parma e Lecce-Juventus. In Inghilterra riflettori, tra le altre, su Aston Villa-Manchester City, Arsenal-Everton e Chelsea-Tottenham, mentre in Germania il programma comprende Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte e Friburgo-Bayern Monaco.

Serie A, le partite su Sky e NOW

L’ottava giornata di Serie A Enilive su Sky si apre venerdì 23 ottobre alle 20.45 con Torino-Monza, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Massimo Gobbi.

Sabato 24, sempre alle 20.45, spazio a Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con Dario Massara in telecronaca e Fernando Orsi al commento.

Domenica 25 ottobre alle 18 sarà invece il momento di Lecce-Juventus, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Giancarlo Marocchi.

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.45 – Torino-Monza

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Sabato 24 ottobre

Ore 20.45 – Lazio-Parma

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Domenica 25 ottobre

Ore 18.00 – Lecce-Juventus

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Premier League, da Aston Villa-City a Chelsea-Tottenham

Il programma dell’ottava giornata di Premier League parte venerdì alle 21 con Ipswich Town-Nottingham Forest su Sky Sport Max.

Sabato sono quattro le partite previste. Alle 13.30 Aston Villa-Manchester City sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Alle 16 si giocheranno Arsenal-Everton, sugli stessi canali, e Coventry City-Fulham su Sky Sport 257. Alle 18.30 spazio al derby londinese Chelsea-Tottenham su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Domenica alle 15 saranno trasmesse Liverpool-Brighton su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, Manchester United-Bournemouth su Sky Sport Max, Crystal Palace-Newcastle su Sky Sport Mix e Hull City-Brentford su Sky Sport 257. Alle 17.30 chiuderà Sunderland-Leeds su Sky Sport Mix.

Venerdì 23 ottobre

Ore 21.00 – Ipswich Town-Nottingham Forest – Sky Sport Max

Sabato 24 ottobre

Ore 13.30 – Aston Villa-Manchester City – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Ore 16.00 – Arsenal-Everton – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Ore 16.00 – Coventry City-Fulham – Sky Sport 257

Ore 18.30 – Chelsea-Tottenham – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Domenica 25 ottobre

Ore 15.00 – Liverpool-Brighton – Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 15.00 – Manchester United-Bournemouth – Sky Sport Max

Ore 15.00 – Crystal Palace-Newcastle – Sky Sport Mix

Ore 15.00 – Hull City-Brentford – Sky Sport 257

Ore 17.30 – Sunderland-Leeds – Sky Sport Mix

Nel corso del weekend Sky proporrà inoltre un’intervista esclusiva a Michael Kayode, difensore del Brentford, che racconterà la sua esperienza in Premier League e l’emozione dell’esordio con la Nazionale italiana.

Bundesliga e 2. Bundesliga

In Germania la settima giornata di Bundesliga prenderà il via venerdì alle 20.30 con Stoccarda-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport 258.

Sabato alle 15.30 Lipsia-Elversberg sarà trasmessa su Sky Sport Max, mentre alle 18.30 Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte andrà in onda su Sky Sport Arena.

Domenica alle 15.30 appuntamento con Hoffenheim-Bayer Leverkusen su Sky Sport 258. Alle 17.30 sarà poi la volta di Friburgo-Bayern Monaco su Sky Sport Arena.

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30 – Stoccarda-Borussia Mönchengladbach – Sky Sport 258

Sabato 24 ottobre

Ore 15.30 – Lipsia-Elversberg – Sky Sport Max

Ore 18.30 – Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – Sky Sport Arena

Domenica 25 ottobre

Ore 15.30 – Hoffenheim-Bayer Leverkusen – Sky Sport 258

Ore 17.30 – Friburgo-Bayern Monaco – Sky Sport Arena

Spazio anche alla 2. Bundesliga. Venerdì alle 18.30 Bochum-Wolfsburg sarà in diretta su Sky Sport Max, canale che sabato alle 20.30 trasmetterà anche Norimberga-Kaiserslautern.

Serie C Sky Wifi, l’undicesima giornata

Programma particolarmente ricco anche per la Serie C Sky Wifi, con l’undicesima giornata distribuita da venerdì 23 a lunedì 26 ottobre.

Venerdì sono previste cinque partite alle 20.30: Casertana-Bari su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Perugia-Pescara su Sky Sport 253, Altamura-Potenza su Sky Sport 254, Ostiamare-Vado su Sky Sport 255 e Pineto-Gubbio su Sky Sport 256.

Venerdì 23 ottobre – ore 20.30

Casertana-Bari – Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Perugia-Pescara – Sky Sport 253

Altamura-Potenza – Sky Sport 254

Ostiamare-Vado – Sky Sport 255

Pineto-Gubbio – Sky Sport 256

Sabato il programma comincerà alle 14.30 con Inter U23-Sorrento, Spezia-Latina, Sambenedettese-Livorno, Atalanta U23-Campobasso, Scafatese-Barletta e Treviso-Dolomiti Bellunesi. Alle 17.30 spazio invece a Union Brescia-Cittadella, Vis Pesaro-Ravenna, Savoia-Cosenza e Alcione Milano-Carpi.

Sabato 24 ottobre – ore 14.30

Inter U23-Sorrento – Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

Spezia-Latina – Sky Sport 251

Sambenedettese-Livorno – Sky Sport 252

Atalanta U23-Campobasso – Sky Sport 254

Scafatese-Barletta – Sky Sport 255

Treviso-Dolomiti Bellunesi – Sky Sport 256

Sabato 24 ottobre – ore 17.30

Union Brescia-Cittadella – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Vis Pesaro-Ravenna – Sky Sport Max e Sky Sport 252

Savoia-Cosenza – Sky Sport Mix e Sky Sport 253

Alcione Milano-Carpi – Sky Sport 254

Serie C, le partite di domenica

Domenica si partirà alle 12.30 con Trento-Juventus Next Gen, Renate-Albinoleffe e Monopoli-Audace Cerignola.

Alle 14.30 saranno in programma Grosseto-Reggiana, Foggia-Cavese, Torres-Guidonia Montecelio, Forlì-Pianese e Desenzano-Giana Erminio. Alle 15 spazio a Catania-Giugliano, mentre alle 17.30 si giocheranno Arzignano Valchiampo-Novara, Lecco-Folgore Caratese, Pro Vercelli-Ospitaletto Franciacorta e Pergolettese-Lumezzane.

Domenica 25 ottobre – ore 12.30

Trento-Juventus Next Gen – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Renate-Albinoleffe – Sky Sport Max e Sky Sport 258

Monopoli-Audace Cerignola – Sky Sport Mix e Sky Sport 257

Domenica 25 ottobre – ore 14.30

Grosseto-Reggiana – Sky Sport 251

Foggia-Cavese – Sky Sport 253

Torres-Guidonia Montecelio – Sky Sport 254

Forlì-Pianese – Sky Sport 255

Desenzano-Giana Erminio – Sky Sport 256

Domenica 25 ottobre – ore 15.00

Catania-Giugliano – Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Domenica 25 ottobre – ore 17.30

Arzignano Valchiampo-Novara – Sky Sport 252

Lecco-Folgore Caratese – Sky Sport 253

Pro Vercelli-Ospitaletto Franciacorta – Sky Sport 254

Pergolettese-Lumezzane – Sky Sport 255

Serie C, il posticipo di lunedì

L’undicesima giornata proseguirà lunedì 26 ottobre con due incontri alle 20.30: AZ Picerno-Salernitana su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e Crotone-Carasano su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Lunedì 26 ottobre – ore 20.30

AZ Picerno-Salernitana – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Crotone-Carasano – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

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Gli studi e gli approfondimenti di Sky Sport

Il weekend sarà accompagnato dagli studi e dagli approfondimenti di Sky Sport. Per la Serie A spazio a Friday Night, La Casa dello Sport, Saturday Night, Sunday Football, Campo Aperto Domenica e Sky Calcio Club. Lunedì sera, dalle 23, tornerà anche L’Originale.

Per il calcio internazionale appuntamento con La Casa dello Sport Internazionale, oltre agli aggiornamenti continui di Sky Sport 24, SkySport.it e dei canali social ufficiali di Sky Sport.