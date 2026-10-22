Ciclismo virtuale, a Montichiari il Campionato Italiano FCI: gara il 24 ottobre al Velodromo

Il Premio Francesco Cesarini – Dream Ahead assegnerà il titolo tricolore eSport. Verifica licenze dalle 9.30, ritrovo alle 11 e partenza alle 12. In gara anche Allievi 2010 e Juniores, oltre alle categorie amatoriali.

Il ciclismo virtuale assegna il titolo italiano a Montichiari. Sabato 24 ottobre 2026 il Velodromo di Montichiari, in provincia di Brescia, ospiterà il Premio Francesco Cesarini – Dream Ahead, Campionato Italiano di Ciclismo Virtuale FCI, gara nazionale eSport inserita nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana con ID 183106.

La manifestazione, organizzata dalla ASD Perfect Cycling MTB, sarà classificata come gara competitiva nazionale e vedrà al via numerose categorie amatoriali, oltre ad Allievi del secondo anno e Juniores ammessi con deroga del Settore Amatoriale Nazionale.

Il programma della giornata

Le operazioni preliminari inizieranno al mattino. La verifica delle licenze è prevista dalle 9.30 alle 10.30, mentre il ritrovo è fissato alle 11 presso il Velodromo di Montichiari, in via Giovanni Falcone 43.

La partenza è prevista alle 12, sempre all’interno del velodromo. Per lo svolgimento della competizione gli organizzatori rimandano alle procedure contenute nel regolamento specifico del “Premio Francesco Cesarini – Dream Ahead Campionato Italiano di Ciclismo Virtuale”.

Le categorie ammesse

Il programma federale prevede la partecipazione delle categorie JMT, JWS, ELMT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, EWS e delle categorie femminili W1-W10.

Con deroga del SAN saranno inoltre ammessi gli Allievi del secondo anno, nati nel 2010, e gli Juniores.

Gli atleti si sfideranno sui percorsi virtuali della piattaforma MyWhoosh, sotto l’osservazione dei componenti del Team Performance della Federazione Ciclistica Italiana.

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Non solo titolo italiano: in palio anche uno stage

La manifestazione avrà infatti anche una funzione di valorizzazione dei talenti. Il vincitore e il secondo classificato avranno la possibilità di partecipare a uno stage con una formazione professionistica.

Per i primi tre della graduatoria è inoltre prevista una valutazione presso il Centro Mapei Sport, un’opportunità che affianca al risultato sportivo anche un momento di osservazione delle capacità degli atleti.

Il Campionato Italiano di Ciclismo Virtuale diventa così un punto d’incontro tra competizione digitale e ciclismo tradizionale, con la possibilità di utilizzare l’eSport anche come strumento di analisi e scouting.

Premiazione il 27 novembre a Milano

I protagonisti della gara di Montichiari saranno poi celebrati il 27 novembre in occasione della Notte degli Oscar TuttoBICI, in programma all’Hotel Principe di Savoia di Milano.

L’appuntamento del 24 ottobre rappresenta dunque non soltanto l’assegnazione del titolo tricolore, ma anche un’occasione per mettere in contatto il mondo del ciclismo virtuale con strutture e realtà professionistiche.