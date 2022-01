Caso Djokovic, la moglie Jelena: “Grazie per i messaggi d’amore inviati a Novak”

by Antonio Sepe

Novak Djokovic - Foto Ray Giubilo

“Grazie a voi, che in tutto il mondo state usando la vostra voce per mandare messaggi d’amore a mio marito“. Inizia così il messaggio di Jelena Djokovic, moglie del numero uno al mondo Novak. La donna, attraverso i social, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno preso le difese di Nole. “Sto facendo un respiro profondo per mantenere la calma e trovare gratitudine (oltre alla comprensione) in questo momento per ciò che sta succedendo. L’unica regola che andrebbe rispettata ad ogni frontiera è amore e rispetto per ogni essere umano. L’amore e il perdono non sono mai un errore, bensì una forza potente” conclude Jelena.