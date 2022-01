Caso Djokovic, Jankovic: “Noi sportivi serbi siamo dalla sua parte”

by Deborah Sartori

Novak Djokovic, Nitto Atp Finals - foto Ray Giubilo

Non si placa l’eco mediatico sul caso Novak Djokovic., che attende lunedì per conoscere l’esito del ricorso presentato per poter partecipare agli Australian Open 2022. Ne ha parlato anche Bosko Jankovic in un’intervista esclusiva rilasciata a Notizie.com. “Noi sportivi serbi siamo tutti vicini a lui, siamo dalla sua parte. Sta succedendo qualcosa che Djokovic sicuramente non si aspettava” ha detto l’ex calciatore di Palermo, Genoa e Verona. “Anche io come lui non sono vaccinato – ha proseguito Jankovic -. Ho ricevuto un’esenzione da parte del medico, sono allergico ad alcune sostanze presenti nel vaccino e non posso neanche pensare di farlo“.

Secondo l’ex giocatore classe 1984, il punto della situazione del tennista numero uno al mondo non ha a che fare con il contrasto tra pro-vaccino e no-vax. “Secondo me non è un discorso tra chi è favorevole al vaccino o meno, qui parliamo di una cosa molto più profonda – ha sottolineato Jankovic -. Purtroppo non possiamo sapere tutto, ma soltanto quello che leggiamo sui giornali o sentiamo dai media. Possiamo solo immaginare, ma non bisogna concentrare l’attenzione su chi è pro o contro i vaccini, sarebbe sbagliato“.