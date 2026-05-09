Atletica, Pegaso Meeting: Nadia Battocletti brilla, risultati e replay

Nadia Battocletti vince i 1500 metri al Pegaso Meeting di Firenze fermando il cronometro a 4:03.75 e stabilendo il nuovo record della manifestazione. Grande successo per l’organizzazione.
Vittoria e primato del meeting per Nadia Battocletti sui 1500 metri a Firenze
Nadia Battocletti si conferma protagonista assoluta allo Stadio Ridolfi di Firenze durante il tradizionale Pegaso Meeting. La venticinquenne trentina, argento olimpico e mondiale sui 10.000 metri, affronta i 1500 metri, distanza dove vanta il secondo tempo italiano di sempre con 3:58.15.
L’obiettivo dichiarato è scendere sotto i quattro minuti per attaccare il record nazionale di Sintayehu Vissa. Le condizioni agonistiche in pista, tuttavia, non favoriscono la ricerca del primato. L’andatura iniziale dettata dalla lepre belga Elena Kluskens non si rivela abbastanza rapida. Di conseguenza, l’azzurra decide di prendere l’iniziativa e accelera in totale solitudine già a metà del penultimo giro.
La fresca campionessa del mondo dei 3000 indoor affronta tutta l’ultima tornata senza alcun punto di riferimento, tagliando il traguardo in 4:03.75. Questo crono finale non garantisce il record italiano, ma risulta ampiamente sufficiente per siglare il nuovo primato assoluto del meeting. La prestazione tecnica evidenzia la netta superiorità della mezzofondista, in grado di imporre il proprio ritmo in una gara condotta quasi interamente in solitaria.
Piazzamenti finali e i prossimi impegni internazionali
Il distacco inflitto al resto delle partecipanti è netto. La spagnola Carla Masip si classifica in seconda posizione con il tempo di 4:16.35, seguita da Matilde Prati, la quale agguanta il terzo posto con 4:17.27. La quarta piazza va invece a Cristina Morelli, al traguardo in 4:23.56.
La competizione fiorentina ha rappresentato per Nadia Battocletti un esordio ideale nella stagione su pista all’aperto.
Con questo tempo, l’italiana conferma il suo eccellente stato di forma agonistica, dopo aver brillato a marzo nelle competizioni indoor e aver stabilito il record nazionale dei 10 chilometri su strada.
La marcia di avvicinamento verso i massimi traguardi della stagione prosegue dunque bene con l’obiettivo il prossimo grande obiettivo alle porte. Il 4 giugno la mezzofondista azzurra scenderà in pista in occasione del Golden Gala di Roma sulla distanza dei 5000 metri.
I risultati di oggi a Firenze
Oltre al risultato della Battocletti, Leonardo Fabbri vince il getto del peso con 21.43 metri, superando Zane Weir e Lorenzo Del Gatto. Ottima prova di Alessandro Casoni sugli 800 metri: chiude quarto nella gara vinta dallo spagnolo David Barroso (1:44.56), ma sigla il nuovo record italiano Under 20 in 1:46.59; al femminile sulla stessa distanza vince la britannica Jemma Reekie (2:01.26). Nelle gare di velocità, il colombiano Ronal Longa conquista i 100 metri in 10.04 (quarto Samuele Ceccarelli), il sudafricano Zakithi Nene domina i 400 metri in 44.44 e la britannica Amy Hunt fa suoi i 100 metri femminili in 11.20. Capitolo staffette 4×100 Under 20: l’Italia maschile corre in 39.87, mentre il quartetto femminile viene squalificato per un cambio irregolare.
La tappa romana costituisce un passaggio cruciale nel percorso di preparazione che culmina ad agosto con i Campionati Europei di Birmingham.
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