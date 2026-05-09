Scherma, GPG “Renzo Nostini”: i risultati di oggi ed i replay

Il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” ha vissuto una terza giornata intensa a Riccione, con l’assegnazione di quattro titoli nelle categorie dedicate ad Allievi e Ragazzi.

Il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving ha vissuto una terza giornata di gare intensa a Riccione, con l’assegnazione di quattro titoli tricolori nelle categorie dedicate ad Allievi e Ragazzi.

Dominio milanese nella sciabola e i successi del fioretto

La Sala di Scherma Società del Giardino Milano ha firmato una fantastica tripletta nella sciabola femminile Allieve, confermandosi un polo d’eccellenza per la disciplina. Vittoria Maria Parma ha conquistato il titolo italiano superando in finale la compagna di squadra Matilde Mia Montobbio con il netto punteggio di 15-4. Il podio è stato completato dal bronzo di Beatrice Farassino, che ha condiviso il terzo gradino con Ginevra Izzo della Lazio Scherma Ariccia.

Per quanto riguarda il fioretto maschile categoria Ragazzi, Jacopo Belfiore del Club Scherma Jesi ha confermato la grande tradizione marchigiana imponendosi su Alessandro Ferdinando Molteni della Libertas Salò con il risultato di 15-10. Competizione molto equilibrata, con la medaglia di bronzo ottenuta da Ludovico Monti e Umberto Aime.

Particolare la situazione nel fioretto femminile Ragazze, dove la vittoria finale è andata alla francese Élise Janel, portacolori del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, che ha battuto in finale Vittoria Gervasutti per 15-11. Nonostante il secondo posto nella gara, Vittoria Gervasutti del Circolo Scherma Mestre è stata ufficialmente proclamata campionessa italiana in quanto prima atleta di nazionalità italiana nella classifica generale. Al terzo posto si sono classificate Zoe Micelli ed Emma Ciarimboli.

Il Lazio sale in vetta al medagliere regionale e le prospettive del torneo

La giornata di sabato sulla Riviera Romagnola si è conclusa con la prova di sciabola maschile dedicata alla categoria Allievi. La competizione ha incoronato Davide Teti, atleta della SS Lazio Scherma Ariccia, che ha saputo gestire la pressione della finale vincendo 15-10 contro Francesco Biliotti dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco di Roma. Il bronzo della categoria è stato assegnato ad Alessandro Dorio del Petrarca Scherma Padova e a Mattia De Luca Corritore della Champ Sommavesuvio.

Da questi risultati prende forma il medagliere complessivo per regioni, dove il Lazio ha operato il sorpasso ai danni della Toscana. La regione guida la classifica con tre ori, tre argenti e quattro bronzi, tallonata dai toscani e dalle Marche, che mantengono la terza posizione grazie a tre ori e due bronzi.

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Come vedere le gare di domani ed i replay di oggi

La competizione proseguirà domani con la quarta giornata, che prevede un programma altrettanto fitto: saliranno infatti in pedana gli Allievi e le Allieve di fioretto e le categorie Ragazzi e Ragazze di sciabola. Grande attesa anche per la Festa Paralimpica Under 14, dedicata agli atleti in carrozzina e non vedenti, che aprirà le attività della domenica mattina evidenziando il valore inclusivo della scherma giovanile.

Le fasi finali di ogni categoria saranno trasmesse in diretta streaming sulla nostra piattaforma SportFaceTV per permettere a tutti gli appassionati di seguire l’assegnazione dei prossimi titoli nazionali.