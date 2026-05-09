Boxe, Campionati italiani U17: risultati e replay

Le fasi interregionali dei Campionati Italiani maschili e femminili Under 17 sono in pieno svolgimento presso il Palasport di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

I verdetti della prima giornata di incontri sul ring

La manifestazione giovanile, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana ed a livello locale dalla Pugilistica Bertola, rappresenta un passaggio cruciale per i talenti emergenti del pugilato nazionale.

Oggi, otto maggio, si sono svolti i match della prima giornata in una sessione unica che ha preso il via alle ore 14:00.

I risultati della prima tornata di incontri hanno già delineato i tabelloni successivi, promuovendo al turno seguente i vincitori di giornata.

Il calendario delle prossime sfide e la copertura televisiva

Domani, nove maggio, si svolgono gli incroci del secondo giorno di kermesse, articolati in una doppia sessione di combattimenti.

La prima tranche di sfide inizia al mattino alle ore undici, mentre la seconda sessione parte alle ore quattordici e trenta. Il torneo si chiude definitivamente il dieci maggio, mantenendo la doppia sessione: il primo blocco di pugili sale sul quadrato alle undici, mentre l’ultima sessione del torneo inizia alle ore quattordici.

Gli appassionati possono seguire ogni singolo round grazie alla produzione televisiva dedicata. La diretta streaming integrale dell’evento è affidata a Italia Boxe TV ed è visibile direttamente sulla nostra piattaforma digitale Sportface.

Chi non ha avuto la possibilità di assistere agli incontri in tempo reale ha a disposizione il nostro servizio di copertura post-gara. I replay di tutti i match andati in scena al Palasport di Montecatini Terme sono infatti regolarmente in programma e sempre disponibili sul nostro portale di Sportface.

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