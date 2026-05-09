Giro d’Italia, Silva da sogno! Sprint super e nuovo leader in classifica

Il Giro d’Italia entra già nel vivo nella seconda tappa regalando spettacolo: dopo un grande sprint, esulta Thomas Silva

Si conclude con un finale mozzafiato la seconda tappa del Giro d’Italia 2026. Guillermo Thomas Silva, sprinter uruguaiano della XDS Astana, si impone in volata al termine dei 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo, diventando di conseguenza il nuovo leader della classifica generale.

La frazione, corsa sotto una pioggia battente, è stata animata dalla fuga di Maestri e Sivilla (Polti VisitMalta), autori di una lunga incursione da cinque minuti di vantaggio. Il gruppo ha progressivamente ridotto il distacco, fino a riprendere i battistrada a 27 km dall’arrivo.

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Pochi istanti dopo, il colpo di scena: una maxi caduta provocata da una scivolata di Marc Soler sul bagnato coinvolge trenta corridori, tra cui uomini di classifica come Adam Yates e Derek Gee. L’indisponibilità crea un caos generale che condiziona inevitabilmente la corsa.

Silva davanti a tutti nella seconda tappa del Giro d’Italia

La ripresa, a 2,5 km dal GPM Red Bull, lancia la fase decisiva. Sul Lyaskovets Monastery Pass attacca prima Scaroni, poi Vingegaard a 600 metri dallo scollinamento: rispondono Pellizzari e Van Eetvelt. I tre scavano un vantaggio di venti secondi, ma vengono ricuciti sull’ultimo strappo.

Nella volata ristretta, Silva beffa tutti: secondo Florian Stork (Tudor), terzo Giulio Ciccone (Lidl-Trek), miglior italiano. In classifica generale, Silva ora comanda con 4″ su Stork e Bernal; Ciccone è quinto a +6″. Domani la terza tappa: 175 km da Plovdiv a Sofia.