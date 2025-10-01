La romagnola eliminata al primo turno dalla taiwanese Garland in due set (6-3 7-5). Prosegue il momento complicato della 26enne azzurra, scesa in campo come settima testa di serie.

Non si interrompe la striscia negativa di Lucia Bronzetti, che lascia subito il palcoscenico del Suzhou Open (WTA 125, montepremi 115mila dollari), in corso sui campi in cemento della città cinese a ovest di Shanghai.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La 26enne riminese di Villa Verucchio, numero 73 del ranking mondiale e settima testa di serie, è stata superata per 6-3 7-5 in un’ora e 34 minuti di gioco dalla 24enne taiwanese Joanna Garland (n.134 WTA).

Partenza in salita per l’azzurra, che ha subito un parziale di 5-0 in avvio di primo set prima di ridurre lo svantaggio, ma senza riuscire a invertire l’inerzia. Nella seconda frazione Bronzetti ha avuto un sussulto, riuscendo a portarsi sul 5-4 dopo essere stata sotto 4-2, ma la sua avversaria ha piazzato il break decisivo e chiuso l’incontro alla prima occasione utile.

Un risultato che conferma il momento difficile della romagnola, chiamata a ritrovare continuità in vista dei prossimi appuntamenti sul circuito.