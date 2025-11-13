Gli azzurri cedono ai tedeschi Krawietz-Puetz dopo una battaglia di oltre due ore: 7-6(5) 4-6 13-11. La sconfitta non compromette nulla: semifinale già conquistata e primato del girone blindato.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori chiudono il loro round robin delle ATP Finals con una sconfitta indolore. Gli azzurri, già qualificati per le semifinali e certi del primo posto nel gruppo “Peter Fleming”, hanno perso contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz al termine di una lunga battaglia: 7-6(5) 4-6 13-11 dopo circa due ore di gioco.

Il match è stato equilibratissimo sin dai primi scambi. Nel primo set nessuna delle due coppie è riuscita a trovare il break: inevitabile il tiebreak, dove Krawietz e Puetz hanno piazzato la zampata decisiva.

Nel secondo set, invece, Bolelli e Vavassori hanno alzato il livello: break nel terzo game e rischi importanti nell’ottavo, quando gli azzurri hanno rimontato dal 15-40 grazie anche a uno splendido rovescio di Bolelli. Il set si è chiuso in loro favore, portando la sfida al super tiebreak.

L’ultimo parziale è stato un’altalena di emozioni, con matchpoint per entrambe le coppie. A decidere è stato però il mini-break firmato dai tedeschi sul 12-11, che ha permesso loro di servire per il match e chiudere la stagione delle Finals con una vittoria, nonostante l’eliminazione.