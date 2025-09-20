Emma Navarro e Jessica Pegula battono Kartal e Boulter, portando gli USA in finale. Domani la sfida all’Italia in BJK Cup.

Gli Stati Uniti d’America superano non senza sofferenze la Gran Bretagna, e lo fanno vincendo entrambe le sfide delle singolariste, evitando così il match di doppio decisivo.

Emma Navarro ha superato Kartal col punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, mentre Jessica Pegula ha vinto contro Boulter con un 3-6, 6-4, 6-2. Entrambi i match si sono chiusi al terzo set, ma entrambe le americane hanno vinto e raggiunto la finale.

BJK Cup, USA vs Italia in finale: si gioca domani 21 settembre

Emma Navarro e Jessica Pegula torneranno a giocare nella giornata di domani nella finale di Billie Jean King Cup. A sfidare le tenniste d’oltreoceano ci sono le azzurre Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto, con Sara Errani pronta eventualmente per un possibile doppio.

A partire dalle ore 11:00 italiane (17 orario cinese), l’Italia giocherà contro gli Stati Uniti d’America, tentando di difendere il titolo della BJK Cup vinto lo scorso anno. Le partite saranno visibili a partire dalla mattina su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, che ha offerto l’intero torneo e offrirà l’atto finale.