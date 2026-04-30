Basket, Serie A: Milano-Trieste e Tortona-Brescia in diretta su Sky

Domenica 3 maggio la 29ª giornata su Sky e NOW. Due sfide chiave in ottica playoff.

Penultimo turno di regular season

La Serie A Unipol 2025/2026 entra nella fase decisiva con la 29ª e penultima giornata di regular season, in programma domenica 3 maggio.

Su Sky e in streaming su NOW saranno trasmesse due partite importanti per la corsa ai playoff, entrambe con palla a due alle ore 17.

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Le partite in programma

Sul canale Sky Sport Basket andrà in onda la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Pallacanestro Trieste.

In contemporanea, su Sky Sport 254, spazio a Bertram Derthona Tortona contro Germani Brescia.

Studi e telecronache

Le due gare saranno precedute dal prepartita, a partire dalle 16.30, condotto da Giulia Cicchinè con Andrea Meneghin e Chicca Macchi, per analizzare i temi della giornata e la situazione in classifica.

Per quanto riguarda le telecronache:

Milano-Trieste sarà raccontata da Andrea Solaini con il commento di Chicca Macchi;

Tortona-Brescia vedrà invece la telecronaca di Geri De Rosa con Andrea Meneghin al commento tecnico.

Copertura completa

Tutti gli aggiornamenti sul campionato di Serie A Unipol, tra risultati, classifiche e highlights, saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali.