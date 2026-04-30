Curling, Mondiali doppio misto: Italia sconfitta dalla Corea, stasera contro la Scozia il match decisivo

Constantini e Mosaner cedono 5-7 ai coreani e ora devono vincere la sfida serale con la Scozia per garantirsi il secondo posto nel Girone B e l’accesso diretto alla fase a eliminazione diretta

Giornata cruciale per l’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di curling doppio misto (ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026), in corso a Ginevra. Oggi si chiude il Round Robin che determinerà le sei Nazionali qualificate alla fase a eliminazione diretta, e la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner (entrambi delle Fiamme Oro) è chiamata a una serata da dentro o fuori.

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La sconfitta con la Corea

Dopo aver vinto sei dei primi sette incontri, gli azzurri hanno ceduto questa mattina alla Corea del Sud con il punteggio di 5-7. Un passo falso che non chiude definitivamente le porte alla qualificazione, ma che complica il cammino e rende fondamentale l’ultimo match della fase a gironi.

Stasera contro la Scozia: tutto in un incontro

Dalle ore 19:00 l’Italia affronterà la Scozia nell’incontro che deciderà il destino azzurro. Una vittoria garantirebbe il secondo posto nel Girone B e l’accesso diretto alla fase a eliminazione diretta. In caso di sconfitta, invece, Constantini e Mosaner sarebbero costretti a sperare in una combinazione di risultati favorevoli negli altri incontri conclusivi del Round Robin, quelli che coinvolgono Corea del Sud e Svizzera.

Il calendario della fase finale

Superato l’ostacolo del Round Robin, la fase a eliminazione diretta si svolgerà venerdì 1° e sabato 2 maggio, con i migliori sei binomi del torneo a contendersi il titolo mondiale.