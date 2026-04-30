Il team di Valentino Rossi cambia tutto (o quasi): Aldeguer in arrivo, Di Giannantonio in bilico – Sportface.it

Il team di Valentino Rossi cambia tutto (o quasi): Aldeguer in arrivo, Di Giannantonio in bilico

Qualcosa si muove, e nemmeno troppo sottotraccia. Dentro al box c’è quella sensazione un po’ sospesa che si respira quando le decisioni non sono ancora ufficiali ma iniziano a pesare. Le parole sono misurate, i tempi lunghi, eppure la direzione sembra già tracciata.

Il mercato MotoGP, quando gira intorno a certi team, non è mai solo una questione di firme. C’entra la crescita dei piloti, c’entrano gli equilibri interni, c’entra anche una certa idea di futuro che spesso non viene detta chiaramente. Qui il punto non è solo chi resta e chi va, ma come cambia il progetto.

E infatti, senza dirlo apertamente, il messaggio che filtra è quello di una squadra pronta a rimettere mano a qualcosa che fin qui ha funzionato a metà. Non male, ma nemmeno abbastanza per stare tranquilli.

Aldeguer entra nei discorsi, Di Giannantonio piano A

Il riferimento è al team VR46 Racing Team legato a Valentino Rossi, dove il profilo di Fermin Aldeguer sta diventando sempre più concreto. Non è ancora una chiusura, ma la direzione sembra quella.

Mentre da chiarire ancora il futuro di Fabio Di Giannantonio, protagonista in questo inizio di stagione. A spiegare meglio la situazione, almeno in parte, è stato Alessio Salucci, storico uomo di fiducia di Rossi e team manager VR46. Parole che arrivano da Motorsport.com e che non chiudono, ma nemmeno tranquillizzano davvero.

“Di Giannantonio è la nostra priorità, stiamo costruendo l’offerta”. Detta così sembra una conferma, ma il tono lascia spazio a più di un dubbio. Perché quando un pilota è davvero blindato, di solito si parla in modo diverso. Qui invece si costruisce, si valuta, si aspetta.

Come cambia il team di Valentino Rossi per il 2027

Aldeguer rappresenta una scommessa giovane, con margine e prospettiva. Di Giannantonio, invece, è già dentro il sistema, conosce la moto. Come ribadito da Salucci, il pilota italiano, finito al centro di alcune voci di mercato, resta il piano A. Ma, nel contempo, si stanno valutando anche altre opzioni, nel caso in cui non dovesse arrivare la firma sul nuovo accordo col 27enne romano. Non resta che attendere qualche settimana.