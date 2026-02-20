Pio Esposito all’Arsenal, Marotta spalle al muro: deve accettarlo per forza

L’Inter si gode il talento di Pio Esposito ma le sirene di mercato, soprattutto dalla Premier League, costringono la dirigenza a muoversi in fretta.

Certe storie iniziano quasi in silenzio, tra un allenamento e una partita, poi all’improvviso esplodono e diventano centrali nel dibattito di una piazza intera. È quello che sta accadendo in casa Inter, dove l’aria è un misto di orgoglio e preoccupazione. Orgoglio perché i nerazzurri si coccolano un gioiellino cresciuto in casa, uno di quei profili che accendono l’entusiasmo dei tifosi e danno l’idea di un futuro luminoso. Preoccupazione perché quando il talento sboccia davvero, inevitabilmente arrivano anche gli occhi indiscreti delle grandi d’Europa.

Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Pio Esposito. L’attaccante ha mostrato qualità, personalità e margini di crescita che non passano inosservati. Senza ombra di dubbio, il suo percorso rappresenta uno dei segnali più incoraggianti per il progetto tecnico dell’Inter. Però il calcio moderno è così: se fai bene, se lasci il segno, subito qualcuno prova a bussare alla porta.

Pio Esposito all’Arsenal è più di una voce

Le voci di mercato, infatti, si stanno facendo sempre più pressanti e non arrivano da club qualunque. Dalla Premier League, in particolare, il pressing è asfissiante. L’Arsenal avrebbe messo nel mirino il giovane attaccante e non si tratterebbe di un semplice sondaggio esplorativo. Sabato scorso, a San Siro, era presente un emissario del club londinese proprio per visionare da vicino Esposito. E il ragazzo, quasi a voler rispondere sul campo alle attenzioni ricevute, ha sfoderato una prestazione di grande spessore, confermando tutto il suo potenziale.

In Viale della Liberazione la situazione è monitorata con la massima attenzione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per blindare il talento nerazzurro e spazzare via sul nascere ogni tentativo di inserimento. L’idea è chiara: prolungamento del contratto fino al 2031 e un adeguamento sostanzioso dell’ingaggio. Si parla di un passaggio dall’attuale stipendio di 1,1 milioni più bonus a una cifra che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni a stagione. Una mossa inevitabile, infatti, per ribadire la centralità del giocatore nel progetto tecnico e lanciare un messaggio forte alla concorrenza.

Non è soltanto una questione economica. È una dichiarazione di intenti. L’Inter vuole costruire il proprio futuro su basi solide e Pio Esposito rappresenta uno dei pilastri su cui poggiare la prossima generazione nerazzurra. Però nel calcio, si sa, le tentazioni possono essere forti. La Premier League offre palcoscenici, visibilità e risorse praticamente illimitate. E quando club come l’Arsenal iniziano a muoversi con decisione, ignorarli non è semplice.

Marotta, che di mercato se ne intende eccome, sa bene che i tempi sono fondamentali. Agire subito significa evitare che la situazione si trascini e diventi un tormentone estivo capace di destabilizzare ambiente e spogliatoio. I tifosi, dal canto loro, osservano con una punta di ansia. Si godono le giocate del loro gioiellino, però temono che l’assalto inglese possa diventare irresistibile.

L’Inter, oggi, è davanti a un bivio simbolico. Dimostrare di poter trattenere i propri talenti migliori oppure cedere alla logica del mercato globale. La strada scelta sembra chiara: blindare Pio Esposito e costruire attorno a lui una parte importante del domani nerazzurro. Perché certe scommesse, quando il talento è così evidente, vanno difese con decisione e lungimiranza.