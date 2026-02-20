Paura a Livigno: grave caduta per Finley Melville Ives nelle qualificazioni dell’halfpipe

Il neozelandese cade nella seconda run delle qualificazioni e viene trasportato in ospedale. Nella serata precedente attimi di apprensione anche per Cassie Sharpe, che ha perso i sensi dopo una rovinosa caduta.

Finley Melville Ives cade durante la seconda run

Momenti di grande tensione sulle nevi di Livigno durante le qualificazioni dell’halfpipe di freestyle ski alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il neozelandese Finley Melville Ives è stato protagonista di una pesante caduta nel corso della seconda manche.

Dopo aver chiuso la prima run con un punteggio di 16,25, risultato che non gli avrebbe consentito l’accesso alla finale in programma in serata, l’atleta era il primo a scendere nella seconda prova. Al secondo salto dal pipe, però, non è riuscito a controllare correttamente l’evoluzione ed è finito violentemente a terra, battendo con forza spalla e collo sul manto nevoso. L’impatto, avvenuto da un’altezza stimata tra i dieci e i dodici metri, ha lasciato il 19enne immobile per diversi istanti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Soccorsi immediati e trasporto in ospedale

Il personale sanitario è intervenuto tempestivamente, immobilizzando l’atleta e trasportandolo fuori dal pipe con il toboga. In questi minuti Melville Ives viene accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti, in attesa di comprendere l’entità dell’infortunio.

Il neozelandese, Campione del Mondo di specialità e recente vincitore del Superpipe agli X Games, era tra i principali favoriti della vigilia e gareggiava con il pettorale numero 1.

Paura anche per Cassie Sharpe nelle qualificazioni femminili

Già nella serata precedente si erano vissuti attimi di apprensione per la canadese Cassie Sharpe, impegnata nelle qualificazioni femminili dell’halfpipe. Anche lei è caduta rovinosamente durante il proprio esercizio ed è stata soccorsa e portata via in toboga.

Prima di lasciare l’area di gara, Sharpe ha salutato il pubblico per rassicurarlo sulle proprie condizioni. Tuttavia, secondo quanto trapela dal Team Canada, l’atleta avrebbe perso conoscenza per alcuni istanti dopo l’impatto. Al momento appare difficile ipotizzare la sua presenza nella finale femminile in programma domani, nonostante si sia qualificata con il terzo punteggio e fosse indicata tra le principali candidate al podio, dopo le medaglie conquistate nelle ultime due edizioni dei Giochi.

Non è il primo incidente tra snowboard e freestyle

Quello di Melville Ives non rappresenta il primo episodio di rilievo in questa edizione dei Giochi tra snowboard e freestyle. In precedenza si erano registrati anche gli incidenti della cinese Liu Jiayu nell’halfpipe di snowboard e del finlandese Elias Lajunen nel Big Air di freestyle.

Le condizioni degli atleti coinvolti saranno valutate nelle prossime ore, dopo tutti gli esami clinici necessari.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS