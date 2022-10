Auger-Aliassime-Wolf in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Firenze 2022

Felix Auger-Aliassime se la vedrà contro J.J. Wolf nell’ultimo atto del torneo ATP 250 di Firenze 2022 (cemento indoor). Finale per il canadese, grande favorito della vigilia essendo arrivato in Toscana accreditato della testa di serie numero uno. In semifinale, complice anche qualche problemino fisico del giovane azzurro, ha sbarrato la strada al beniamino di casa Lorenzo Musetti. Il nordamericano non ha un bilancio eccezionale nelle finali (1-9). Proprio quest’anno, però, ha conquistato il primo alloro sul tour maggiore in quel di Rotterdam (cemento indoor). Al Pala Wanny si troverà di fronte lo statunitense, che cercherà di portarsi a casa il primo titolo in carriera alla prima occasione utile. Tra i due non ci sono precedenti da registrare. Auger-Aliassime partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Auger-Aliassime e Wolf scenderanno in campo oggi (domenica 16 ottobre). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Campo Centrale (inizio fissato non prima delle ore 17:00). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Auger-Aliassime e Wolf. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà con news, approfondimenti ed highlights al termine della partita.