Atp Umago 2022, Sinner elimina Carballes Baena: ora la semifinale contro Agamenone

by Daniele Forsinetti

Jannik Sinner - Foto Roberto Dell'Olivo

Jannik Sinner supera in due set 6-4 7-6(5) dello spagnolo Roberto Carballes Baena nel match valevole per i quarti di finale del torneo Atp di Umago 2022 e stacca il biglietto per la semifinale. Il suo prossimo avversario sarà l’italo-argentino Franco Agamenone, giustiziere di Marco Cecchinato nel turno precedente.

L’altoatesino si rende protagonista di un buon avvio di partita e, dopo aver tenuto il suo primo turno di servizio a 15, mette subito a referto il primo break dell’incontro. Lo spagnolo fa molta fatica a reagire, tanto da non riuscire praticamente mai a creare difficoltà al rivale che. Jannik dimostra grande solidità sia in battuta sia in risposta e, nonostante non trovi il doppio break, amministra con estrema tranquillità il punteggio almeno fino all’ottavo gioco, quando è costretto ai vantaggi per difendersi. Carballes Baena prova ad approfittare del calo di rendimento del numero dieci del mondo, ma quest’ultimo porta a casa il primo set mediante il punteggio di 6-4.

Nel secondo parziale i primi minuti della sfida sono molto equilibrati, ma nel terzo game il tennista azzurro prova ad alzare il ritmo ritagliandosi ben cinque palle break, che vengono prontamente sventare dall’avversario. Nel gioco successivo lo spagnolo mette in difficoltà Sinner, che deve ancora una volta superare i vantaggi per mantenere il proprio turno di servizio. A questo punto i due contendenti decidono di rischiare meno, riportando il match in una fase di sostanziale equilibrio in cui nessuno ha la possibilità di avere la meglio sull’altro. Nel momento decisivo Sinner riesce a concretizzare il break che sembra spalancargli le porte della semifinale, ma Carballes fa il contro-break e porta il set al tie-break, dove ad imporsi è l’altoatesino.

Vittoria in due set anche per l’altro azzurro presente in tabellone, Giulio Zeppieri, che supera in due set 7-5 6-4 lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles. Prima semifinale a livello Atp e terzo successo per Zeppieri che ora attende il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e l’argentino Facundo Bagnis.