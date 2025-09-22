ATP Tokyo 2025: Berrettini trova Munar, Darderi sfida Nishioka. Alcaraz parte con Baez
Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 giapponese: due italiani al via, mentre lo spagnolo numero uno del seeding esordirà contro l’argentino Baez.
In attesa del grande appuntamento di Pechino, anche il circuito di Tokyo si prepara a regalare spettacolo con l’ATP 500 nella capitale giapponese. Due gli azzurri ammessi direttamente al tabellone principale: Matteo Berrettini, atteso all’esordio con lo spagnolo Jaume Munar, e Luciano Darderi che se la vedrà con il beniamino di casa Yoshihito Nishioka.
Il sorteggio sorride a Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, che debutterà contro l’argentino Sebastian Baez, più a suo agio sulla terra che sul veloce indoor. Attenzione anche a Casper Ruud (n.4), opposto al giapponese Mochizuki, e a Holger Rune (n.3), chiamato a misurarsi con il serbo Medjedovic. In tabellone anche Tiafoe, Shapovalov, Fritz e Humbert, pronti a rendere infuocata la settimana di Tokyo.