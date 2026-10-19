ATP Lione, Sonego si ferma subito: Kouamé sorprende il torinese e si regala Musetti

Finisce subito il cammino di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Lione. Il torinese è stato sconfitto dal giovanissimo francese Moise Kouamé, classe 2009, con il punteggio di 7-6(2) 6-4 dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Una vittoria di grande prestigio per il talento transalpino, che agli ottavi affronterà Lorenzo Musetti, impendendo così un possibile derby tutto italiano. Sonego lascia invece il torneo con qualche rimpianto, soprattutto per le occasione avute e non sfruttate nei momenti chiave.

Sonego spreca nel primo set, Koumaé domina il tie-break

La partita è rimasta equilibrata a lungo, con entrambi solidi nei propri turni di battuta. Sonego ha avuto una prima palla break, cancellata da Kouamé con un ace di seconda, e altre due occasioni importanti sul 5-5, ma il francese è riuscito a salvarsi.

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Si è arrivati così al tie-break, dove il torinese ha però perso completamente il filo del gioco: troppi errori e parziale chiuso sul 7-2 per Koumé, che ha così messo le mani sul primo set.

Il break decisivo arriva sul 3-3

Anche nel secondo parziale Sonego ha avuto le sue chance. Sul 2-1 si è procurato due palle break consecutive, ma Kouamé le ha annullate con grande personalità. Il momento decisivo è arrivato sul 3-3, quando l’azzurro ha commesso prima un errore di diritto e poi un doppio fallo.

Koumé non si è più voltato indietro e ha chiuso il match senza tremare. Decisiva anche la maggiore resa con la seconda di servizio. 52% contro il 41% di Sonego. Il francese ha inoltre chiuso con un bilancio migliore tra vincenti ed errori gratuiti.