Short track, parte il nuovo ciclo azzurro: Confortola e Nadalini guidano l’Italia a Vancouver

Sette mesi dopo i Mondiali di Montreal, lo short track italiano è pronto a ripartire con un nuovo ciclo olimpico. La prima tappa del World Tour 2026-2027 è in programma a Vancouver dal 23 al 25 ottobre e segnerà l’inizio del percorso che porterà fino ai Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenterà in Canada con una squadra profondamente rinnovata e senza due delle sue stelle principali: Arianna Fontana, che deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro agonistico, e Pietro Sighel, intenzionato ad affrontare una stagione meno intensa rispetto alle precedenti.

Dieci azzurri convocati

Saranno complessivamente dieci gli italiani iscritti alla tappa canadese. Nel settore femminile spazio a Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti. Tra gli uomini, invece, sono stati convocati Mattia Antonioli, Pietro Marinelli, Thomas Nadalini, Davide Osi Chemper, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser.

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In assenza di Fontana e Sighel, il gruppo azzurro dovrà necessariamente trovare nuovi punti di riferimento. I nomi più attesi sono proprio quelli di Elisa Confortola e Thomas Nadalini, chiamati a prendersi maggiori responsabilità in un momento di transizione importante per la Nazionale.

Vancouver primo test verso il nuovo quadriennio

Sono state designate anche le quattro riserve: Lucrezia Casagrande, Katia Filippi, Viola Simonini e Daniele Zampedri. La tappa di Vancouver sarà la prima delle sette complessive previste nel World Tour 2026-2027 e servirà soprattutto per capire il livello di competitività del nuovo gruppo italiano. Il grande obiettivo saranno poi i Mondiali di Seul, in programma dal 12 al 14 marzo 2027.

Per l’Italia, dunque, Vancouver non sarà soltanto un esordio stagionale: sarà il primo vero banco di prova di una nuova generazione chiamata a raccogliere un’eredità pesante.