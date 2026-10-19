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Short track, parte il nuovo ciclo azzurro: Confortola e Nadalini guidano l’Italia a Vancouver

Lorenzo De Angelis
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Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 4Short Track Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy 10 Feb
Mandatory Credit: Photo by Henk Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock (16537362fw) winner Elisa Confortola of Italy Pietro Sighel of Italy and Arianna Fontana of Italy celebrates after competing on the Short Track Speed Skating Mixed Team Relay Finals on day four of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Milano Speed Skating Stadium on February 10, 2026 in Milan, Italy. Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 4Short Track Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy - 10 Feb 2026

Sette mesi dopo i Mondiali di Montreal, lo short track italiano è pronto a ripartire con un nuovo ciclo olimpico. La prima tappa del World Tour 2026-2027 è in programma a Vancouver dal 23 al 25 ottobre e segnerà l’inizio del percorso che porterà fino ai Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenterà in Canada con una squadra profondamente rinnovata e senza due delle sue stelle principali: Arianna Fontana, che deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro agonistico, e Pietro Sighel, intenzionato ad affrontare una stagione meno intensa rispetto alle precedenti.

Dieci azzurri convocati

Saranno complessivamente dieci gli italiani iscritti alla tappa canadese. Nel settore femminile spazio a Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola e Gloria Ioriatti. Tra gli uomini, invece, sono stati convocati Mattia Antonioli, Pietro Marinelli, Thomas Nadalini, Davide Osi Chemper, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser. 

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In assenza di Fontana e Sighel, il gruppo azzurro dovrà necessariamente trovare nuovi punti di riferimento. I nomi più attesi sono proprio quelli di Elisa Confortola e Thomas Nadalini, chiamati a prendersi maggiori responsabilità in un momento di transizione importante per la Nazionale.

Vancouver primo test verso il nuovo quadriennio

Sono state designate anche le quattro riserve: Lucrezia Casagrande, Katia Filippi, Viola Simonini e Daniele Zampedri. La tappa di Vancouver sarà la prima delle sette complessive previste nel World Tour 2026-2027 e servirà soprattutto per capire il livello di competitività del nuovo gruppo italiano. Il grande obiettivo saranno poi i Mondiali di Seul, in programma dal 12 al 14 marzo 2027.

Short Track Italia

Short track(IPA Agency) – sportface.it

Per l’Italia, dunque, Vancouver non sarà soltanto un esordio stagionale: sarà il primo vero banco di prova di una nuova generazione chiamata a raccogliere un’eredità pesante.

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