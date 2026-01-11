Musetti e Sonego vincono il doppio a Hong Kong: titolo Atp 250 per la coppia azzurra

Dopo la delusione nel singolare, Musetti si riscatta in doppio con Sonego. Battuti Rublev e Khachanov al super tie-break.

Lorenzo Musetti chiude in bellezza il torneo Atp 250 di Hong Kong grazie al successo nel doppio conquistato insieme a Lorenzo Sonego. Dopo la sconfitta in finale nel singolare, il tennista toscano trova il riscatto nella prova in coppia, al termine di una finale intensa e combattuta.

Successo al super tie-break

La coppia azzurra ha superato Andrey Rublev e Karen Khachanov imponendosi con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-1. Decisivo un super tie-break dominato dall’inizio alla fine, che ha permesso agli italiani di prendere il largo e chiudere rapidamente il match.

Una vittoria che vale doppio

Il successo assume un significato particolare anche alla luce delle precedenti finali perse dalla coppia. Musetti e Sonego erano infatti stati sconfitti due anni fa a Doha e nella passata stagione a Cincinnati. Questa volta, invece, i due azzurri sono riusciti a completare il percorso con il titolo.

Un risultato che conferma l’affiatamento del duo italiano e che permette a Musetti e Sonego di festeggiare un importante trofeo nel circuito Atp.