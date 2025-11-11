E’ terminata in questi minuti la sfida con il tennista azzurro Lorenzo Musetti protagonista a Torino. Ecco come è andata.

Lorenzo Musetti vince con una prestazione epica contro Alex De Minaur e vince con il risultato di 7-5;3-6;7-5 in due ore e 47 minuti di gioco. Un match straordinario dell’azzurro che vince per la prima volta un match alle Finals dove De Minaur ha servito per il match sul 5 a 4 nel terzo e decisivo set e Lorenzo ha reagito alla grande ed ha firmato il match point con un passante davvero straordinario. L’azzurro si giocherà ora la qualificazione nel match contro il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz.

Musetti vs De Minaur, una battaglia davvero epica

Il tennista azzurro vince il primo set lottando ed offrendo un grande match mentre nel secondo set Musetti ha qualche opportunità e prova anche la fuga ma Alex non molla e sfrutta l’attimo vincente per pareggiare i conti. Si arriva cosi al terzo set con De Minaur che si porta subito avanti e la sfida sembra conclusa ma l’azzurro non molla letteralmente mai.

L’australiano serve per il match sul 5 a 4 ma sbaglia qualcosa mentre Musetti caricato dal pubblico reagisce e ribalta la sfida, due break consecutivi e porta a casa la vittoria. Ora è a 2 punti con Fritz e può giocarsi la qualificazione contro Carlos Alcaraz, sognando magari un’impresa straordinaria. L’ennesima di un torneo italiano.