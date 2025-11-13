L’australiano vince in due set e resta in corsa per la semifinale: tutto si decide stasera nella sfida tra Alcaraz e Musetti, con l’azzurro obbligato al successo.

Alex de Minaur continua a sperare nelle ATP Finals di Torino. L’australiano ha infatti battuto Taylor Fritz nella prima partita della terza giornata del gruppo A “Connors”, quello che comprende anche Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Alla Inalpi Arena è finita 7-6(3) 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco: una vittoria indispensabile per de Minaur, che poteva restare in corsa solo imponendosi in due set. Missione compiuta.

Adesso, però, il suo destino è nelle mani dell’attesissimo match di stasera (non prima delle 20.30) tra Alcaraz e Musetti.

Le combinazioni sono semplici:

Musetti deve vincere , con qualunque punteggio, per qualificarsi in semifinale.

Se vince Alcaraz, passeranno come primo lo spagnolo e come secondo proprio de Minaur.

La partita tra Fritz e de Minaur è stata ricca di strappi ed episodi decisivi. L’equilibrio iniziale è durato solo tre game, poi un pessimo turno di servizio dello statunitense ha consegnato il break all’australiano. Il contro-break del 3-3 ha prolungato il set al tiebreak, dominato da de Minaur che ha allungato subito fino al 6-1, chiudendo con autorità.

Nel secondo parziale Fritz è apparso ancora limitato dai problemi al ginocchio che lo condizionano da tempo. Il break a zero nel secondo game ha messo la partita sui binari dell’australiano, che ha controllato fino al traguardo. Solo nel finale Fritz ha provato un ultimo sussulto, annullando un match point sull’8° gioco e portandosi addirittura sullo 0-30 quando de Minaur serviva per chiudere: qui l’australiano ha piazzato due prime decisive e altri due punti che gli hanno consegnato vittoria e speranze.

“Finalmente ho vinto qui a Torino. Amo l’Italia, amo questo pubblico”, ha dichiarato de Minaur dopo il match. “La sconfitta contro Musetti è stata dura da digerire, quindi oggi sono molto contento. La partita di stasera? Qualsiasi cosa succeda, mi rilasserò con una bella cena”.

Le combinazioni per Alcaraz-Musetti

Con il risultato del pomeriggio, arriva il primo verdetto: Taylor Fritz è matematicamente eliminato.

Alcaraz è già certo della semifinale, Musetti deve vincere a tutti i costi.

Se vince Musetti → Musetti 1°, Alcaraz 2°.

Se vince Alcaraz → Alcaraz 1°, de Minaur 2°.

In semifinale, il secondo del gruppo “Connors” affronterà Jannik Sinner, già qualificato e certo del primo posto nel proprio girone.