Gran bella vittoria e prestazione da parte della coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Show azzurro a Torino.

Si stanno giocando le Atp Finals a Torino e non c’è solo Jannik Sinner a difendere i colori italiani. In attesa del primo successo di Lorenzo Musetti – impegnato in serata contro Alex De Minaur – grande prova nel doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori protagonisti. I due hanno ottenuto due vittorie in altrettante sfide nel torneo e si sono cosi garantiti il pass per le semifinali del torneo.

Bolelli e Vavassori dominano, grande segnale in vista delle Atp Finals

Nel match di esordio hanno battuto la coppia testa di serie numero 1 ed anche in queste ore Bolelli e Vavassori si sono ripetuti con una grandissima prestazione. La coppia italiana ha battuto in due set due esperti tennisti come lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, storica coppia nel circuito e sicuramente coppia tutt’altro che facile da affrontare. Gli azzurri hanno chiuso in un’ora e mezza di gioco con il risultato di 7-6; 6-4.

Nel primo set la coppia italiana ha un paio di opportunità ma alla fine si arriva al tiebreak dove si gioca punto su punto e i due italiani vincono con il punteggio di 7 a 4. Nel secondo parziale c’è un solo break ad inizio set ed è quello decisivo per sancire la vittoria con la coppia che raggiunge cosi la semifinale del torneo.

Un ottimo segnale in vista della coppa Davis dove i due – in assenza di Sinner – avranno il ruolo di giocare sempre il match decisivo nella fase finale di Bologna.