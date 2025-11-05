Meno quattro giorni al via dell’evento tennistico più atteso dell’anno. Alla Inalpi Arena di Torino arrivano i migliori giocatori del mondo per le Nitto ATP Finals, in diretta integrale su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con oltre 12 ore live al giorno.

Meno quattro giorni all’evento che chiude la stagione del tennis mondiale: da domenica 9 a domenica 16 novembre 2025, la Inalpi Arena di Torino ospiterà le Nitto ATP Finals, pronte a incoronare il nuovo numero 1 del ranking ATP.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il torneo sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW, con una copertura senza precedenti: 12 ore live al giorno, dal mattino fino a notte inoltrata.

Si parte con il sorteggio dei gironi

Il primo atto ufficiale è in programma giovedì 6 novembre, con il sorteggio dei gironi di singolare e doppio in diretta su Sky Sport 24 e NOW a partire da mezzogiorno.

Da domenica 9 novembre, invece, inizieranno le sfide del Round Robin, fino alle semifinali di sabato 15 e alle finali di domenica 16 novembre.

La squadra tennis di Sky Sport

A raccontare ogni emozione delle Finals ci sarà una squadra d’eccezione:

Elena Pero , Luca Boschetto e Federico Ferrero alla telecronaca;

Paolo Bertolucci , Ivan Ljubicic , Renzo Furlan , Raffaella Reggi , Barbara Rossi e Flavia Pennetta come analisti tecnici;

Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante alla guida degli studi di approfondimento;

Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo inviati sul campo per interviste e retroscena.

Ogni giornata sarà aperta da “Il tennis è servito”, mezz’ora in diretta su Sky Sport 24 condotta da Dalila Setti direttamente dalla Inalpi Arena, con ospiti e collegamenti live.

A fine giornata torna l’approfondimento “ATP Finals – The Insider”, a cura di Giuseppe Marzo, per scoprire i segreti e i momenti più curiosi del torneo.

Copertura anche su Sky Sport Digital e social

Sui canali digitali e social di Sky Sport, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals di skysport.it, saranno disponibili highlights, live blog, interviste esclusive e contenuti speciali dai campi di Torino.

La campagna “La sfida totale”

Per accompagnare l’evento, la Sky Creative Agency ha ideato la nuova campagna “La sfida totale”: un racconto visivo che trasforma le Finals in una partita a scacchi tra grandi maestri, dove ogni colpo diventa una mossa strategica e l’ultima sfida, “re contro re”, vale il titolo di campione.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT TENNIS (CANALE 203) E IN STREAMING SU NOW

Domenica 9 novembre

11 Studio ATP Finals

11.30 Doppio – Round Robin – P1

13.30 Studio ATP Finals

14 Singolare – Round Robin – P1

16 Studio ATP Finals

17.30 Studio ATP Finals

18 Doppio – Round Robin – P2

20 Studio ATP Finals

20.30 Singolare – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno

22.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

23 ATP Finals The Insider Anche su Sky Sport Uno

Lunedì 10 novembre

11.15 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

11.30 Doppio – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

13.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

14 Singolare – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

16 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

17.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

18 Doppio – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno

20 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

20.30 Singolare – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno

22.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

23 ATP Finals The Insider Anche su Sky Sport Uno

Martedì 11 novembre

11.15 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

11.30 Doppio – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

13.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

14 Singolare – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

16 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

17.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

18 Doppio – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno

20 Studio ATP Finals

20.30 Singolare – Round Robin – P2

22.30 Studio ATP Finals

23 ATP Finals The Insider

Mercoledì 12 novembre

11.15 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

11.30 Doppio – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

13.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

14 Singolare – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

16 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

17.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

18 Doppio – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno

20 Studio ATP Finals

20.30 Singolare – Round Robin – P2

22.30 Studio ATP Finals

23 ATP Finals The Insider

Giovedì 13 novembre

11.15 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

11.30 Doppio – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

13.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

14 Singolare – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

16 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

17.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

18 Doppio – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno

20 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

20.30 Singolare – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno

22.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

23 ATP Finals The Insider Anche su Sky Sport Uno

Venerdì 14 novembre

11.15 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

11.30 Doppio – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

13.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

14 Singolare – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno

16 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

17.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

18 Doppio – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno

20 Studio ATP Finals

20.30 Singolare – Round Robin – P2

22.30 Studio ATP Finals

23 ATP Finals The Insider

Sabato 15 novembre

11.30 Studio ATP Finals

12 Doppio – 1^ semifinale

14 Studio ATP Finals

14.30 Singolare – 1^ semifinale

16.30 Studio ATP Finals

17.30 Studio ATP Finals

18 Doppio – 2^ semifinale Anche su Sky Sport Uno

20 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

20.30 Singolare – 2^ semifinale Anche su Sky Sport Uno

22.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

23 ATP Finals The Insider

Domenica 16 novembre

14.30 Studio ATP Finals

15 Doppio – Finale

17.30 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

18 Singolare – Finale Anche su Sky Sport Uno

20 Studio ATP Finals Anche su Sky Sport Uno

20.30 ATP Finals The Insider Anche su Sky Sport Uno