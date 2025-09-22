Musetti vola in finale all’Atp Chengdu dopo aver superato anche Shevchenko: grande nuova occasione per l’azzurro.

Lorenzo Musetti lo ha fatto di nuovo: l’azzurro ha superato anche Shevchenko in semifinale e ha conquistato così l’ultimo atto dell’Atp Chengdu. Il classe 2002 ha conquistato la finale del torneo e ce la metterà tutta per provare a conquistare il titolo in Cina.

Musetti in finale all’Atp Chengdu: manca solo un ultimo step

Lorenzo Musetti ha quindi superato senza troppi problemi il kazako nel torneo 250 in Cina e ora non gli manca altro da fare se non di mettere in mostra tutta la sua qualità anche in finale. Non sarà semplice, eppure tutta l’attenzione dell’Italia è già rivolta sulla prestazione che il tennista potrà mettere in campo.

Contro Alexander Shevchenko non c’è stata storia: la semifinale è terminata con un netto 6-3 6-1 in favore di Lorenzo. La finale sarà contro il cileno Alejandro Tabilo e sarà fondamentale provare a vincerla anche per la corsa alle ATP Finals di Torino, suo obiettivo stagionale. Se dovesse conquistare il titolo, arriverebbe a quota 3320 punti e si avvicinerebbe al sesto posto occupato al momento da Fritz.