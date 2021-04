Atp Belgrado 2021, Gianluca Mager elimina Djere e vola al secondo turno

by Michele Muzzarelli

Gianluca Mager - Foto Ray Giubilo

Gianluca Mager si è qualificato per il secondo turno del torneo Atp 250 di Belgrado 2021, in corso sulla terra rossa della capitale serba. L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto il giocatore di casa Laslo Djere con il punteggio di 6-4 6-3 al termine di un match iniziato in ritardo a causa della pioggia. Un successo davvero pesante, arrivato contro il recente finalista del Sardegna Open oltre che nona testa di serie del tabellone principale. Per Mager adesso ci sarà uno tra Popyrin e Francisco Cerundolo.

La partita inizia male per Mager, che al termine di un lunghissimo primo game perde il servizio e concede il break di margine a Djere. I giochi successivi scorrono via senza particolari sussulti, ma nella parte conclusiva del primo set il serbo concede molto: il break dell’ottavo game rimette tutto in discussione, Mager sale di livello al servizio ma anche in risposta e riesce così a ribaltare la situazione chiudendo il parziale sul 6-4. Anche il secondo set si apre con palle break, ma stavolta Mager salva il servizio e ottiene il break nel sesto game per il 4-2. Decisivo però il gioco successivo, quando l’azzurro salva la palla del controbreak e allunga sul 5-2 per poi chiudere senza tremare sul 6-3 finale.