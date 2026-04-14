Atp Barcellona, allarme Alcaraz per infortunio: cosa cambia per Sinner

Carlos Alcaraz vince a Barcellona, ma tiene in ansia tutti i suoi tifosi: Sinner è spettatore interessato nel torneo

Abbiamo ancora negli occhi lo splendido successo di Jannik Sinner a Montecarlo che gli ha permesso di tornare primo al mondo, e dopo le ottime prestazioni e le vittorie sul cemento americano. Carlos Alcaraz, però, non si dà per vinto e torna subito a dare battaglia.

Infatti, l’iberico aveva già in programma di essere in campo nell’ATP di Barcellona e ha onorato l’impegno, anche per una questione di ranking. Infatti, se dovesse portare a casa i punti pesanti dalla vittoria in Catalogna, tornerebbe subito primo al mondo, visto che il distacco dall’italiano è ancora esiguo.

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E l’inizio è stato comunque promettente. Alcaraz – largamente favorito per il successo finale – ha superato senza troppe difficoltà tecniche il finlandese Otto Virtanen. Il risultato finale è stato di 6-4 6-2, ma non è stato l’unico evento degno di nota del match.

I problemi fisici di Alcaraz e il primo posto nel ranking

Le condizioni fisiche di Alcaraz non sono proprio al top. Il nuovo numero 2 è stato costretto a chiamare il fisioterapista alla fine del primo parziale, poi è riuscito a terminare la sfida, ma le prospettive non sono le migliori.

Nel prossimo turno, affronterà Thomas Machac, un impegno non scontato, e lì sapremo davvero qual è il suo stato di forma. Ovviamente, Sinner aspetta interessato, visto che, se Alcaraz non dovesse concludere il torneo, resterà lui il numero 1 al mondo.