Jannik Sinner torna finalmente in campo, dopo gli US Open, all’ATP 500 di Pechino 2025. Al China Open l’azzurro se la vedrà al debutto Marin Cilic. Ecco poi l’intero programma per gli altri azzurri: questi i risultati del sorteggio odierno.

Questa mattina si è perciò tenuto il sorteggio per l’Atp 500 di Pechino che si disputerà sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre. Sinner se la vedrà quindi come detto con Cilic. Dall’altro lato del tabellone ci sono Sascha Zverev e Lorenzo Musetti (impegnato oggi nella finale dell’Atp Chengdu). Zverev – da testa di serie n° 2 – se la vedrà al primo turno con Lorenzo Sonego.

Musetti invece al debutto incontra il francese Mpetshi Perricard. Dal canto suo, invece, Flavio Cobolli se la vedrà con Rublev al primo turno.

Il China Open si disputerà dal 25 settembre al 1° ottobre 2025 e gli occhi sono puntati sui numerosi italiani presenti nella competizione. Occhio a Sinner che dovrà difendere la finale disputata – e persa – lo scorso anno contro Alcaraz dopo quella giocata e vinta l’anno prima contro Medvedev.