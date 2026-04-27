Calciomercato, deciso il futuro di Nico Paz: Inter tagliata fuori

Il futuro di Nico Paz anima già da ora il calciomercato: il destino del trequartista argentino è deciso e non sarà all’Inter

Da due stagioni, Nico Paz si sta imponendo come uno dei calciatori migliori di tutta la Serie A. Tra gol, assist e grandi giocate, il suo contributo alla causa è stato impressionante e ha permesso al Como di diventare a tutti gli effetti una delle migliori realtà del calcio italiano.

Gli accordi con il Real Madrid, però, erano chiari. L’argentino è arrivato per 6 milioni di euro in Italia dal Castilla, con una clausola di riacquisto già fissata in favore delle Merengues. La scorsa estate hanno preferito lasciarlo ancora in Serie A a maturare, ma ora non sembrano esserci più possibilità di tenerlo dalle nostre parti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il Tottenham – solo pochi mesi fa – è arrivato a offrire addirittura 70 milioni di euro per il suo cartellino. Il Real lo riscatterebbe a molto meno.

Nico Paz torna al Real Madrid: niente da fare per l’Inter

I club di Serie A devono rassegnarsi: Nico Paz non potrà restare al Como, né andare all’Inter, altro club che l’ha cercato davvero a lungo e ha parlato a più riprese con l’entourage del ragazzo.

Florentino Perez in persona ha tutta l’intenzione di riportare il gioiello a casa e puntarci già a partire dalla prossima estate. Dopo una stagione senza trofei, il Real vuole ricostruire e Nico Paz è un profilo ideale per farlo. Con buona pace dei club italiani.