Campionati italiani 10.000 metri: trionfano Guerra e Del Buono a Sulmona

Secondo titolo consecutivo per il romano, primo oro sulla distanza per la vicentina. Successi in vista della Coppa Europa di La Spezia.
Guerra si conferma campione italiano
Ai Campionati italiani dei 10.000 metri, disputati a Sulmona, arrivano le conferme e le novità attese. Tra gli uomini si impone ancora Francesco Guerra, che conquista il secondo titolo consecutivo grazie a un attacco decisivo a 700 metri dal traguardo. Il romano chiude in 29:36.26, in una gara condizionata dal caldo e dal vento.
Per il 24enne di Frascati si tratta del quarto titolo tricolore in carriera, considerando anche i successi sui 10 km su strada. Alle sue spalle si piazza Konjoneh Maggi (29:42.33), che nel finale supera Pasquale Selvarolo, terzo in 29:50.49 dopo aver guidato il ritmo nella fase centrale della gara.
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Completano la top five Lorenzo Brunier (30:08.27) e Francesco Carrera (30:12.37), mentre si ritira Nicolò Bedini dopo aver corso con il gruppo di testa per circa sei chilometri. Il titolo under 23 va ad Abrham Asado, sesto assoluto in 30:14.00.
Sul podio di categoria anche Francesco Ropelato (31:00.97) e Mauro Dallapiccola (31:42.87).
Del Buono conquista il primo titolo nei 10.000
Tra le donne arriva il successo di Federica Del Buono, che centra il primo titolo italiano sui 10.000 metri, aggiungendolo ai due già conquistati nei 1500.
La gara si decide nel finale, quando la vicentina piazza l’allungo decisivo a meno di un chilometro dall’arrivo, tagliando il traguardo in 34:25.19. A provare a resistere è Elvanie Nimbona, seconda in 34:35.36, mentre completa il podio Greta Settino, terza in 34:46.88 dopo aver condotto la prima parte di gara.
Gli altri piazzamenti
Quarta posizione per Joyce Mattagliano (35:22.26), mentre Sara Arrigoni chiude quinta in 36:03.68 e conquista il titolo promesse davanti a Elena Ribigini (36:47.23) e Giulia Parisi (38:38.02).