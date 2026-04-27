Ginnastica ritmica, a Chieti brillano le stelle Gold: Bindi e Fucci guidano verso i Tricolori

Weekend di alto livello al PalaTricalle con l’Individuale Gold Junior e Senior. Successi anche per Musacci e Ajello in vista dei campionati di Folgaria.

Chieti protagonista della ritmica nazionale

Chieti si conferma punto di riferimento per la ginnastica ritmica italiana con il Campionato Individuale Gold Junior e Senior, andato in scena il 25 e 26 aprile al PalaTricalle “Sandro Leombroni”. Due giornate di gara ad alto contenuto tecnico che hanno richiamato centinaia di atlete da tutta Italia, in un evento organizzato dall’Armonia d’Abruzzo guidata da Anna Mazziotti.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci e la presidente del Comitato regionale Abruzzo Barbara Giansante.

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Senior 1: Bindi vince sul filo dei dettagli

Nella categoria Senior 1 è Ginevra Bindi a conquistare il titolo con 98.350, grazie a tre esercizi oltre quota 25. Alle sue spalle si piazza la teatina Elisa Maria Comignani con 98.100, seguita da Elisabetta Valdifiori, terza con 97.800.

Senior 2: dominio Fucci oltre quota 100

Nella Senior 2 arriva una prova di grande solidità per Margherita Fucci, che si impone con 103.650. Secondo posto per Alexandra Agiurgiuculese, con 102.150, mentre Martina Bonuccelli chiude terza con 100.900 in una gara di altissimo livello.

Junior: Musacci e Ajello protagoniste

Tra le Junior 1 si impone Melissa Musacci con 93.300, davanti ad Aurora Broni (90.900) e Adele Bray (90.350).

Nella Junior 2 il titolo va a Ludovica Ajello con 93.550, seguita da Flavia Cassano (92.350) e Desiree Suigo (91.100), a conferma dell’equilibrio della categoria.

Verso i Tricolori di Folgaria

Il bilancio della tappa abruzzese è quello di una competizione di alto profilo tecnico, che rappresenta un passaggio fondamentale verso i Campionati Italiani in programma a Folgaria dal 5 al 7 giugno. Un appuntamento che metterà in palio i titoli tricolori e che vedrà le migliori atlete del panorama nazionale pronte a confermare i progressi mostrati in pedana.