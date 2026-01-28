Tiro a volo: Italia in Oman per la Friendship Competition 2026

Prosegue la partnership tra la Federazione Italiana Tiro a Volo e quella omanita, con la stagione che si apre, come da tradizione, alla Friendship Competition nell’impianto di Muscat.

La delegazione italiana, capitanata dal Consigliere Federale Fiorenzo De Rosa, è arrivata ieri nella capitale omanita e da domani i tiratori si dedicheranno agli allenamenti in vista delle prove di Skeet e Trap. Saranno dodici gli atleti che porteranno il Tricolore in pedana: sei nello Skeet e sei nella Fossa Olimpica.

Per lo Skeet, il Direttore Tecnico Nazionale Luigi Agostino Lodde ha convocato al maschile Cristian Ciccotti (Carabinieri) di Roma, Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma, Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE) e Nicolò Sodi (Aeronautica Militare) di Arezzo; al femminile Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI) e Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS).

Nel Trap, il Direttore Tecnico Marco Conti ha scelto al maschile Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino (BR), Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Emanuele Iezzi di Manoppello (PE) e Riccardo Mirabile (Fiamme Azzurre) di Rufina (FI); al femminile Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA) e Valentina Panza (Carabinieri) di Rose (CS).

Dopo gli allenamenti liberi di oggi, domani 28 gennaio scatteranno quelli ufficiali (Pre Event Training). Le competizioni vere e proprie andranno in scena giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, con 75 piattelli nel primo giorno e 50 più le finali nel secondo.

La kermesse si chiuderà sabato 31 gennaio con la gara del Mixed Team.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa

Il programma

Martedì 27 gennaio Allenamenti Liberi Skeet e Trap

Mercoledì 28 gennaio Allenamenti Ufficiali Skeet e Trap

Giovedì 29 gennaio Gara Skeet e Trap (75 piattelli)

Venerdì 30 gennaio Gara Skeet e Trap (50 piattelli)

Finale Skeet Femminile

Finale Skeet Maschile

Finale Trap Femminile

Finale Trap Maschile

Sabato 31 gennaio

Gara Mixed Team Trap

Finale Mixed Team