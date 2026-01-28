Sciabola Under 20: il programma del weekend tra Cairo, Tbilisi, Plovdiv ed Hammamet

Under 20, un intenso weekend di Coppa del Mondo attende la scherma italiana: spada maschile e femminile al Cairo, sciabola femminile a Tbilisi e maschile a Plovdiv, più fioretto a Hammamet. Saranno 48 gli atleti azzurri in gara, da venerdì in Egitto e da sabato in Georgia e Bulgaria.

Spada al Cairo

Il weekend si apre in Egitto, dove sarà protagonista la Spada. Venerdì 30 gennaio la spada femminile individuale, con le convocate Maria Roberta Casale, Aurora Maria Cristina, Payam Kumari, Giulia Paulis, Mariachiara Testa e Federica Zogno, più le autorizzate Lucia Miglino, Gaia Moretti, Ludovica Costantini, Alice Casamenti, Carola Calogiuri e Sofia Quirini. Sabato tocca alla maschile: convocati Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat, Cristiano Sena, Ettore Leporati ed Edoardo Strobbia, più gli autorizzati Federico Varone, Nicolò Sonnessa, Leonardo Cortini, Francesco Lolli, Francesco Delfino, Riccardo Gera e Tancredi Luigi Alfio Di Stefano.

Domenica infine le due gare a squadre, con i tecnici Francesca Boscarelli, Maurizio Mencarelli, Mario Renzulli, Davide Schaier e il medico Francesco Di Caccamo.

Sciabola femminile a Tbilisi

La Georgia ospiterà le prove di sciabola femminile. Si comincia sabato 31 gennaio con l’individuale: convocate Gaia Karola Carafa, Elisabetta Borrelli, Flavia Astolfi, Francesca Romana Lentini e Benedetta Stangoni, più autorizzate Francesca D’Orazi, Elisa Grassi, Ginevra Bigagli, Ludovica Carnevale, Ginevra Cimino, Sofia Martinelli e Zoe Pozzi. Domenica la prova a squadre: al timone i tecnici Ilaria Bianco e Gianluca Filippi.

Sciabola maschile a Plovdiv

La sciabola maschile sarà di scena Plovdiv, in Bulgaria: sabato l’individuale, i cui convocati Leonardo Reale, Edoardo Reale, Valerio Reale, Matteo Ottaviani, Antonio Aruta e Davide Vivaldi, più gli autorizzati Massimo Sibillo, Filippo Picchi, Nicola Raggi, Francesco Pagano, Andrea Tribuno e Christian Murtas. Domenica sarà la volta della gara a squadre, con alla guida i tecnici Sorin Radoi e Matteo Martini.

Fioretto a Hammamet

Sono infine otto gli atleti autorizzati per le individuali di fioretto in Tunisia: venerdì maschile con Mattia De Cristofaro, Emanuele Iaquinta, Elia Pasin e Marco Panazzolo; sabato femminile con Greta Collini, Alessandra Tavola, Greta Saioni e Sophie Bardes.