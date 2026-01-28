Alula Tour, bis per Jonathan Milan: quattro italiani nei primi cinque

Jonathan Milan vince anche la seconda volata: la Lidl-Trek gli prepara alla perfezione lo sprint finale, e lui sfodera una superiorità schiacciante che lo rende intoccabile. Il ciclista italiano comincia il 2026 con due vittorie consecutive: oggi ha controllato e vinto la seconda frazione dell’Alula Tour, tagliando per primo il traguardo alla stazione di Al Manshiyah.

La giornata non ha lasciato margini per vere scatti, con il vento da fianco che ha tenuto il gruppo principale vigile (in un momento si sono creati ventagli, ma poi tutto si è ricomposto). Nota a parte per Jan Christen nel finale: l’elvetico della UAE Emirates ha lottato per limare i 20 secondi di penalità subiti ieri dopo le cadute e il traino dell’ammiraglia, agguantando 3 secondi di abbuono al traguardo volante.

Il finale si è aperto ai velocisti, con le squadre dei big delle ruote veloci a imporre il ritmo. Peccato per Phil Bauhaus, out dalla bagarre per una foratura. La Lidl-Trek ha eseguito un lancio impeccabile per Milan, con Simone Consonni a fare da ultimo gregario: l’azzurro ha preso il controllo negli ultimi 200 metri, vincendo con margine netto.

Argento per Daniel Skerl (Bahrain – Victorious) in grande spolvero, bronzo a Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla, unico non italiano tra i primi 5), seguiti da Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Matteo Malucelli (XDS Astana Team).