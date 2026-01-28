Coppa del Mondo, a Crans Montana il miglior tempo è di Ortlieb: Delago migliore tra le azzurre

Ultimo capitolo della Coppa del Mondo di sci: a Crans Montana la prima prova cronometrata vede in testa l’austriaca Nina Ortlieb, che ha preceduto di 10 centesimi la connazionale Ariane Raedler. Per quel che riguarda l’Italia il miglior tempo è stato di Nicol Delago, staccate Goggia e Brignone.

Coppa del Mondo, 7ª Nicol Delago nella prima cronometro

A Crans Montana occhi puntati su Federica Brignone, di ritorno da un lungo infortunio: la Tigre ha avuto un atteggiamento guardingo, concludendo la prova al 33° posto. Più su Laura Pirovano (16ª) e Sofia Goggia, che ha chiuso la prova al 17° posto a circa un 1.34 secondi di distacco dalla prima Ortlieb. Tra le altre azzurre la ventesima posizione di Nadia Delago (+1.65), la ventottesima di Elena Curtoni (+1.99), Asia Zenere al 41° posto (+3.00) e Roberta Melesi che ha chiuso in 42ª (+3.09).

La top 10 della prova

Completa il podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.56), davanti alla compagna Emma Aicher (+0.71), autrice di un salto di porta sul tracciato. Quinta l’americana Breezy Johnson (+0.77), seguita da tre atlete con errore simile: sesta la ceca Ester Ledecka (+0.84), poi Nicol Delago (+0.93), top tra le italiane, e l’ultima della top-8 la francese Laura Gauche (+1.00). Chiudono la top 10 la svizzera Malorie Blanc (+1.09) e l’americana Allison Mollin (+1.14). Undicesima Lindsey Vonn (+1.15), cauta in questa sessione ma grande favorita per la gara vera.