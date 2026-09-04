Sport in tv oggi venerdì 4 settembre: Italia-Cechia ai Mondiali di basket e US Open, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Mondiali di basket femminile con Italia-Cechia e il terzo turno degli US Open sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di venerdì 4 settembre. Riflettori anche sul GP d’Italia di Formula 1 con le prime due sessioni di prove libere a Monza, sulla Finale di Diamond League a Bruxelles e sulla tredicesima tappa della Vuelta a España. In serata spazio anche al calcio europeo. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Fari puntati sul basket femminile, con tre partite dei Mondiali 2026 trasmesse nel corso della giornata. Si comincia alle 14.15 con Stati Uniti-Cina, alle 17.30 tocca a Belgio-Turchia, mentre alle 20.15 l’Italia affronta la Cechia, con diretta su Rai 2 e Sky Sport Basket.

Grande spazio anche al tennis con il terzo turno degli US Open. Jasmine Paolini affronta Cirstea nel singolare femminile, mentre nei tabelloni di doppio saranno impegnati Arnaldi, Bolelli, Vavassori ed Errani. A Monza, intanto, prende il via il weekend del GP d’Italia di Formula 1.

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Sport in tv oggi, venerdì 4 settembre

09.30 – JUDO (Europei giovanili 2026) – Seconda giornata, fase eliminatoria: diretta streaming su Judo TV.

10.20 – SUPERBIKE (GP Francia 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

11.45 – CICLISMO – Tour of Britain 2026, terza tappa: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

12.30 – FORMULA 1 (GP Italia 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.41 – CICLISMO – Vuelta a España 2026, tredicesima tappa: diretta dalle ore 14.45 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – NUOTO DI FONDO (Mondiali giovanili 2026) – Seconda giornata: non è prevista copertura tv o streaming.

14.15 – BASKET FEMMINILE (Mondiali 2026) – Stati Uniti-Cina: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – SUPERBIKE (GP Francia 2026) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – JUDO (Europei giovanili 2026) – Seconda giornata, fase eliminatoria: diretta streaming su Judo TV.

16.00 – FORMULA 1 (GP Italia 2026) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.00 – TENNIS (US Open 2026) – Terzo turno del singolare maschile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.

17.00 – TENNIS (US Open 2026) – Terzo turno del singolare femminile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis. Paolini-Cirstea sarà il primo match del programma, alle ore 17.00.

17.00 – TENNIS (US Open 2026) – Terzo turno del doppio maschile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.

Tra gli italiani in campo:

Arnaldi/Struff-Arneodo/Mannarino , secondo match del programma iniziato alle 17.00.

, secondo match del programma iniziato alle 17.00. Bolelli/Vavassori-Halys/Herbert, terzo match del programma iniziato alle 17.00.

17.00 – TENNIS (US Open 2026) – Terzo turno del doppio femminile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis. Errani/Tagger-A. Penickova/K. Penickova sarà il quarto match del programma iniziato alle 17.00.

17.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali 2026) – Belgio-Turchia: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – ATLETICA (Diamond League) – Finale di Bruxelles: diretta tv dalle ore 20.00 su Rai Sport HD e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

20.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (World Series 2026) – Semifinali Lead: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

20.15 – BASKET FEMMINILE (Mondiali 2026) – Italia-Cechia: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Basket; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO (Bundesliga 2026-2027) – Stoccarda-Colonia: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A 2026-2027) – Genoa-Como: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN.

21.00 – CALCIO (Premier League 2026-2027) – Ipswich-Liverpool: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga 2026-2027) – Betis-Real Madrid: diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche venerdì 4 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono continuare a seguire il canale nel corso della giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.