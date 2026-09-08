Para-Trap, Mondiali 2026 a Changwon: nove azzurri convocati, gare dal 13 settembre

La Nazionale guidata dal CT Benedetto Barberini è pronta per la trasferta in Corea del Sud. Tre atleti per ciascuna classificazione funzionale PT1, PT2 e PT3. Allenamenti ufficiali il 12 settembre, poi due giorni di gara.

La Nazionale italiana di Para-Trap è pronta per i Campionati del Mondo 2026. Gli azzurri saranno impegnati dal 9 al 16 settembre sulle pedane del Changwon International Shooting Range, in Corea del Sud, per l’appuntamento più importante della stagione.

Il commissario tecnico Benedetto Barberini ha convocato nove paratleti, tre per ciascuna delle classificazioni funzionali PT1, PT2 e PT3. La partenza per la Corea è prevista mercoledì 9 settembre.

Para-Trap, gli azzurri convocati per i Mondiali

Nella categoria PT1, riservata agli atleti in carrozzina, l’Italia sarà rappresentata da Gianluigi Dessi di Gonnesa, Davide Fedrigucci delle Fiamme Oro, di Urbino, e Raffaele Talamo di Roma.

Per la PT2, dedicata agli atleti con disabilità agli arti inferiori, sono stati convocati Fabrizio Cormons delle Fiamme Oro, di San Felice Circeo, attuale campione del mondo in carica, Loris Fiorotto di Volpago del Montello e Antonino Ventre del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, di Rosarno.

Nella PT3, categoria riservata agli atleti con disabilità agli arti superiori, saranno invece in pedana Mirko Cafaggi di Faenza, Gabriele Nanni delle Fiamme Oro, di Sala Bolognese, vice campione del mondo in carica, e Calogero Sansone di Casanova Lerrone.

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Raduno a Civitanova Marche prima della partenza

La squadra azzurra è in raduno tecnico da domenica 6 settembre sulle pedane del Tav Cluana di Civitanova Marche, dove sta completando la preparazione prima del confronto con i migliori specialisti internazionali.

Ad affiancare il CT Barberini saranno il tecnico federale delle Fiamme Oro Riccardo Rossi e Sandro Polsinelli nel ruolo di medico accompagnatore.

Barberini: “Siamo carichi e pronti”

Alla vigilia della partenza, Barberini ha sottolineato la determinazione del gruppo: “Siamo carichi e pronti a fare del nostro meglio”.

Il commissario tecnico ha evitato pronostici, ribadendo però la fiducia nel lavoro svolto dagli atleti: “Ognuno dei ragazzi convocati si è preparato scrupolosamente per questo appuntamento e, ne sono certo, in pedana darà tutto quello che potrà”.

“Non sono incline ai pronostici e non voglio farne. Quello che posso dire è che partiamo con la ferma intenzione di farci valere”, ha aggiunto.

Mondiali Para-Trap 2026, il programma

Gli allenamenti ufficiali sono previsti per sabato 12 settembre. La competizione vera e propria inizierà domenica 13 e si concluderà lunedì 14 settembre.

Sabato 12 settembre

Allenamenti ufficiali.

Domenica 13 settembre

Gara Para-Trap – 75 piattelli.

Lunedì 14 settembre

Gara Para-Trap – 50 piattelli.

6.30 – Finale PT1.

7.45 – Finale PT2.

9.00 – Finale PT3.

Gli orari indicati sono riferiti all’ora italiana. Changwon è avanti di sette ore rispetto a Roma.

La squadra italiana completa

PT1: Gianluigi Dessi di Gonnesa (SU); Davide Fedrigucci (Fiamme Oro) di Urbino (PU); Raffaele Talamo di Roma.

PT2: Fabrizio Cormons (Fiamme Oro) di San Felice Circeo (LT); Loris Fiorotto di Volpago del Montello (TV); Antonino Ventre (Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa) di Rosarno (RC).

PT3: Mirko Cafaggi di Faenza (RA); Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO); Calogero Sansone di Casanova Lerrone (SV).

Commissario Tecnico: Benedetto Barberini.

Tecnico Federale: Riccardo Rossi (Fiamme Oro).

Medico: Sandro Polsinelli.