Sportface TV nel weekend 1-2-3 maggio: scherma, ginnastica, arrampicata, boxe e atletica sui canali dedicati

Un fine settimana ricchissimo sulla piattaforma OTT: dal Campionato Nazionale Gold e Silver di scherma su Assalto TV alla European Cup di ginnastica ritmica su Volare TV, dalla Coppa Italia di arrampicata su Climbing TV al Titolo Italiano di boxe su Italia Boxe TV e la Corsa di Oderzo su Atletica Italiana TV. Tutta la programmazione anche su Amazon Prime Video
Tre giorni intensi sulla piattaforma OTT Sportface TV, con i canali dedicati alle singole discipline che offrono un palinsesto live di grande qualità dal venerdì al domenica. Ecco tutta la programmazione nel dettaglio.
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Assalto – La TV della Scherma
Il Campionato Nazionale Gold e Silver di Scherma, in corso a Riccione con Cadetti, Giovani e Assoluti, prosegue nel weekend con le ultime giornate di gare in diretta:
- Venerdì 1° maggio – ore 18:15
- Sabato 2 maggio – ore 12:30 (Campionati Italiani Master di Spada)
- Domenica 3 maggio – ore 12:30 (Campionati Italiani Master di Spada)
Volare TV – Gymnastics TV
La ginnastica ritmica è protagonista domenica con un evento live di grande livello internazionale:
- Domenica 3 maggio – ore 09:50 – European Cup Cross Battles di Ginnastica Ritmica (disponibile anche su Amazon Prime Video)
Climbing TV
Doppio appuntamento con l’arrampicata nel weekend, entrambi disponibili anche su Amazon Prime Video:
- Sabato 2 maggio – ore 17:00 – 3ª Tappa Coppa Italia Para Climbing 2026 (Roma) – finali
- Domenica 3 maggio – ore 10:00 semifinali e ore 16:00 finali – 2ª Tappa Coppa Italia Lead (Varese)
Italia Boxe TV
Il ring si accende venerdì sera con un incontro di grande richiamo:
- Venerdì 1° maggio – ore 21:00 – Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu vs Foglia (XIV Memorial Antonio Mariani, Orzinuovi)
Atletica Italiana TV
L’atletica su strada apre il weekend con una classica del calendario nazionale:
- Venerdì 1° maggio – ore 15:30 – 29ª Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica, 10 km
Sportface TV su Amazon Prime Video
Di seguito la programmazione dei contenuti Sportface disponibili su Amazon Prime Video per le giornate di venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 maggio:
Venerdì 1° maggio
- 08:25 – Old But Gold
- 09:13 – Arigatoni
- 10:01 – Shakerati
- 10:42 – Inside
- 11:19 – Campionato Italiano Arrampicata Speed Milano 2026 – Finali
- 12:46 – Cinque Cerchi
- 13:02 – GAMBA! – L’Italgam to Los Angeles
- 13:20 – Shakerati
- 13:43 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 14:00 – 3ª Prova Serie A Ginnastica Artistica 2026
- 19:31 – Battiti Olimpici Winter
- 20:34 – Campionati Italiani Assoluti Indoor – Ancona 2026 – Day 1
- 23:06 – Old But Gold
- 23:43 – Shakerati
Sabato 2 maggio
- 08:23 – Arigatoni
- 09:11 – Inside
- 09:54 – Old But Gold
- 10:18 – Shakerati
- 11:23 – FATE
- 11:39 – FIG Apparatus World Cup Ritmica – Tashkent 2026
- 16:58 – Live Event – 3ª Tappa Coppa Italia Para Climbing 2026
- 19:03 – Sport is My Life
- 19:29 – All Around
- 19:51 – Campionati Italiani Assoluti Indoor – Ancona 2026
- 19:31 – Battiti Olimpici Winter
- 21:46 – Campionati Europei Under 23 di Scherma – Cagliari 2026 – Day 1
- 23:33 – Old But Gold
Domenica 3 maggio
- 08:33 – Inside
- 09:13 – Roma Ha Vinto
- 09:26 – Shakerati
- 09:42 – FATE – California Dreaming
- 09:49 – Live Event – European Cup Cross Battles – Baku 2026
- 15:20 – All Around
- 15:41 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare
- 15:58 – Live Event – 2ª Tappa Coppa Italia Lead – Varese 2026
- 17:19 – Cinque Cerchi
- 17:42 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare
- 18:16 – Farfalle New Generation
- 18:50 – FATE
- 19:43 – Campionati Europei Under 23 di Scherma – Cagliari 2026 – Day 3
- 23:06 – Old But Gold