FITAV, nel weekend il 3° Gran Premio del Settore Giovanile: quasi 300 giovani in gara a Cologno al Serio

Sabato 6 e domenica 7 giugno il Tav Cieli Aperti di Cologno al Serio ospita il terzo Gran Premio del Settore Giovanile FITAV. Attesi 228 atleti tra Fossa Olimpica e Skeet. A Vetralla spazio anche al Campionato Italiano di Tiro Combinato e al Gran Prix d’Italia Sperimentale di Country Rifle.

Il Settore Giovanile FITAV torna protagonista con uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Sabato 6 e domenica 7 giugno le pedane del Tav Cieli Aperti di Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, ospiteranno il 3° Gran Premio del Settore Giovanile, manifestazione nazionale riservata ai giovani specialisti della Fossa Olimpica e dello Skeet.

Dopo i primi due appuntamenti del calendario federale, i migliori talenti Under 21 delle due discipline olimpiche si ritroveranno nella stessa sede per una due giorni che si preannuncia particolarmente intensa dal punto di vista tecnico e agonistico.

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Oltre 220 atleti da tutta Italia

Sono attesi complessivamente 228 giovani tiratori provenienti da 19 regioni italiane. La partecipazione più numerosa sarà quella della Fossa Olimpica, con 182 iscritti, mentre nello Skeet saranno 46 gli atleti in gara.

Accanto ai protagonisti delle competizioni saranno presenti anche famiglie, tecnici, dirigenti federali, delegati regionali e rappresentanti territoriali che ogni giorno contribuiscono alla crescita sportiva e formativa dei giovani praticanti del tiro a volo.

A Vetralla il Campionato Italiano di Tiro Combinato

Il fine settimana FITAV non si limiterà alle gare giovanili. Presso l’ASD Tav Vetralla, in provincia di Viterbo, andranno infatti in scena il Campionato Italiano di Tiro Combinato e il Gran Prix d’Italia Sperimentale di Country Rifle.

Le due manifestazioni rappresentano un appuntamento particolarmente importante perché valide per la selezione della Nazionale che prenderà parte al Campionato Europeo di Pärnu, in Estonia, previsto all’inizio del mese di luglio.

In palio i titoli italiani e la maglia azzurra

Le competizioni di Vetralla si svolgeranno sia a livello individuale sia per squadre regionali e comprenderanno prove di Compak Sporting su 50 piattelli, Fossa Cacciatori su 50 piattelli e tiro alla sagoma con carabina.

Oltre all’assegnazione dei titoli italiani di Tiro Combinato 2026, i partecipanti avranno quindi l’opportunità di conquistare un posto nella rappresentativa azzurra che affronterà l’appuntamento continentale.

Un weekend ricco di eventi che vedrà protagonisti sia i giovani talenti del tiro a volo sia gli specialisti delle discipline amatoriali, confermando la vitalità e la crescita del movimento FITAV su tutto il territorio nazionale.