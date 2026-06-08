Emir Cup 2026, il Trap parla azzurro: coppe a Buccolieri e Iezzi

L’Emir Cup 2026 si è conclusa sulle pedane del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana con le gare individuali di Fossa Olimpica. La manifestazione, che ha riunito 250 atleti da 20 nazioni, ha regalato grandi risultati all’Italia, protagonista assoluta nelle categorie principali del Trap.

Buccolieri domina tra gli uomini, Iezzi piega Stanco allo shoot-off

Nella classifica Men ID, riservata agli atleti con esperienza internazionale ISSF negli ultimi cinque anni, il successo è andato a Emanuele Buccolieri. Il portacolori delle Fiamme Oro ha costruito la vittoria con un eccellente 122/125 in qualificazione, completando poi l’opera con un quasi perfetto 29/30 in finale. Alle sue spalle Diego Valeri, argento, e Daniele Resca, bronzo.

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Grande spettacolo anche tra le Ladies, dove Alessia Iezzi ha superato Silvana Stanco dopo un duello di altissimo livello. Entrambe hanno chiuso la finale a 27/30, ma allo shoot-off l’abruzzese dei Carabinieri ha avuto la meglio per +8 a +7. Terza Alessandra Della Valle.

Junior e squadre: l’Italia fa il pieno di podi

Tra gli Junior Men ha vinto Andrea Diana davanti al francese Thomas Agez e a Luca Gerri. Nella prova Junior Ladies successo per Valentina Archetti, con Jeanne Auriche seconda e Camilla Stella Piazza terza. Nei Team, podi interamente azzurri: Italia 2 ha vinto tra gli uomini ID, Lady 1 si è imposta nella gara femminile e Italia 12 ha conquistato il titolo tra gli Junior maschili.

Spazio anche al Para-Trap, con successi per Jaroslav Kimes in PT1 e Ignazio Javier Floris Sanz in PT2. Il TAV Umbriaverse-Todi tornerà protagonista internazionale a luglio con la Green-Cup.