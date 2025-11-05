Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, quattro giorni di grande spettacolo con Formula 1, Motomondiale, Rally, Endurance e Lamborghini Super Trofeo. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di San Paolo, in programma da giovedì 6 a domenica 9 novembre.

L’appuntamento brasiliano sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW.

Il weekend scatterà giovedì con la conferenza stampa piloti (16.30), seguita venerdì dalle prove libere (15.30) e dalle qualifiche Sprint (19.30).

Sabato spazio alla Sprint Race (15.00) e alle qualifiche (19.00), mentre la gara è in programma domenica alle 18.00.

Telecronaca di Carlo Vanzini con Marc Gené, analisi tecniche di Chinchero, Capelli e Bobbi, e approfondimenti pre e post gara con Davide Camicioli e Vicky Piria.

A seguire, Race Anatomy con Fabio Tavelli.

MotoGP: il Mondiale torna in Europa, si corre a Portimão

Dopo la lunga parentesi asiatica, il Motomondiale torna in Europa per il Gran Premio del Portogallo, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Conferenza stampa piloti giovedì alle 17, poi venerdì le prime libere alle 11.40 e le Prequalifiche alle 15.55.

Sabato qualifiche MotoGP alle 11.45 e Sprint alle 15.55, mentre domenica le gare: Moto2 alle 12.15, MotoGP alle 14 e Moto3 alle 15.30.

Telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, con Vera Spadini agli approfondimenti, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni inviati in pista, e Rosario Triolo con Mattia Pasini per Moto2 e Moto3.

WRC: Rally del Giappone, Toyota in casa

Penultimo appuntamento del WRC 2025 con il Rally del Giappone, visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW.

Si parte giovedì alle 8.00 con la prima TV Stage, poi nella notte tra venerdì e sabato le speciali delle 2.00 e 4.30, mentre tra sabato e domenica spazio alla quarta (1.30) e quinta prova (6.00).

Toyota, Subaru e Hyundai si sfidano nell’appuntamento casalingo decisivo per i titoli mondiali.

WEC: ultima sfida in Bahrain, Ferrari in corsa per i titoli

Ultimo round stagionale del World Endurance Championship con la 8 Ore del Bahrain, decisiva per l’assegnazione dei titoli piloti e costruttori, con Ferrari ancora in lotta per entrambi.

Appuntamento sabato 8 novembre dalle 12:00 su Sky Sport 257 e NOW per seguire integralmente la gara dal circuito di Sakhir.

Lamborghini Super Trofeo: le World Finals a Misano

Gran finale anche per il Lamborghini Super Trofeo Europa, in pista a Misano per l’ultimo round e le World Finals 2025.

Giovedì ore 15 – Gara 1 (Sky Sport Arena)

Venerdì ore 12.20 – Gara 2 (Sky Sport Uno e Arena)

Sabato ore 13.45 – Gara 1 AM+LC (Sky Sport Max)

Sabato ore 16.20 – Gara 1 PRO+PRO AM (Sky Sport Max)

Domenica ore 12.15 – Gara 2 AM+LC (Sky Sport Max)

Domenica ore 14.30 – Gara 2 PRO+PRO AM (Sky Sport Max)

Aggiornamenti e approfondimenti

Per tutto il weekend Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport offriranno aggiornamenti in tempo reale, risultati, highlights e analisi dalle piste di tutto il mondo.

