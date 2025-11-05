Weekend di motori su Sky e NOW: F1 in Brasile, MotoGP in Portogallo, WEC, WRC e Lamborghini Super Trofeo
Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, quattro giorni di grande spettacolo con Formula 1, Motomondiale, Rally, Endurance e Lamborghini Super Trofeo. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.
La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di San Paolo, in programma da giovedì 6 a domenica 9 novembre.
L’appuntamento brasiliano sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW.
Il weekend scatterà giovedì con la conferenza stampa piloti (16.30), seguita venerdì dalle prove libere (15.30) e dalle qualifiche Sprint (19.30).
Sabato spazio alla Sprint Race (15.00) e alle qualifiche (19.00), mentre la gara è in programma domenica alle 18.00.
Telecronaca di Carlo Vanzini con Marc Gené, analisi tecniche di Chinchero, Capelli e Bobbi, e approfondimenti pre e post gara con Davide Camicioli e Vicky Piria.
A seguire, Race Anatomy con Fabio Tavelli.
MotoGP: il Mondiale torna in Europa, si corre a Portimão
Dopo la lunga parentesi asiatica, il Motomondiale torna in Europa per il Gran Premio del Portogallo, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.
Conferenza stampa piloti giovedì alle 17, poi venerdì le prime libere alle 11.40 e le Prequalifiche alle 15.55.
Sabato qualifiche MotoGP alle 11.45 e Sprint alle 15.55, mentre domenica le gare: Moto2 alle 12.15, MotoGP alle 14 e Moto3 alle 15.30.
Telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, con Vera Spadini agli approfondimenti, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni inviati in pista, e Rosario Triolo con Mattia Pasini per Moto2 e Moto3.
WRC: Rally del Giappone, Toyota in casa
Penultimo appuntamento del WRC 2025 con il Rally del Giappone, visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW.
Si parte giovedì alle 8.00 con la prima TV Stage, poi nella notte tra venerdì e sabato le speciali delle 2.00 e 4.30, mentre tra sabato e domenica spazio alla quarta (1.30) e quinta prova (6.00).
Toyota, Subaru e Hyundai si sfidano nell’appuntamento casalingo decisivo per i titoli mondiali.
WEC: ultima sfida in Bahrain, Ferrari in corsa per i titoli
Ultimo round stagionale del World Endurance Championship con la 8 Ore del Bahrain, decisiva per l’assegnazione dei titoli piloti e costruttori, con Ferrari ancora in lotta per entrambi.
Appuntamento sabato 8 novembre dalle 12:00 su Sky Sport 257 e NOW per seguire integralmente la gara dal circuito di Sakhir.
Lamborghini Super Trofeo: le World Finals a Misano
Gran finale anche per il Lamborghini Super Trofeo Europa, in pista a Misano per l’ultimo round e le World Finals 2025.
Giovedì ore 15 – Gara 1 (Sky Sport Arena)
Venerdì ore 12.20 – Gara 2 (Sky Sport Uno e Arena)
Sabato ore 13.45 – Gara 1 AM+LC (Sky Sport Max)
Sabato ore 16.20 – Gara 1 PRO+PRO AM (Sky Sport Max)
Domenica ore 12.15 – Gara 2 AM+LC (Sky Sport Max)
Domenica ore 14.30 – Gara 2 PRO+PRO AM (Sky Sport Max)
Aggiornamenti e approfondimenti
Per tutto il weekend Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport offriranno aggiornamenti in tempo reale, risultati, highlights e analisi dalle piste di tutto il mondo.
F1: IL GP DI SAN PAOLO IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW
Giovedì 6 novembre
Ore 16.30: Conferenza stampa piloti
Ore 19.30: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 7 novembre
Ore 15.15: Paddock Live
Ore 15.30: F1 – Prove Libere 1
Ore 16.30: Paddock Live
Ore 19: Paddock Live
Ore 19.30: F1 – Qualifiche Sprint
Ore 20.30: Paddock Live
Ore 20.45: Paddock Live Show
Ore 21.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 8 novembre
Ore 14.15: Paddock Live
Ore 15: F1 – Sprint Race
Ore 16: Paddock Live
Ore 18.15: Warm Up
Ore 18.30: Paddock Live
Ore 19: F1 -Qualifiche
Ore 20.15: Paddock Live
Ore 20.45: Paddock Live Show
Domenica 9 novembre
Ore 16.30: Paddock Live
Ore 18: F1 – Gara
Ore 20: Paddock Live
Ore 20.30: Debriefing
Ore 21: Notebook
Ore 21.15: Race Anatomy
MOTOGP: IL GP DEL PORTOGALLO IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
Giovedì 6 novembre
Ore 15: Paddock Pass
Ore 17: Conferenza stampa piloti
Ore 22: Racebook
Venerdì 7 novembre
Ore 9.55: Moto3 – Prove Libere 1
Ore 10.45: Moto2 – Prove Libere 1
Ore 11.40: MotoGP – Prove Libere 1
Ore 12.40: Paddock Live
Ore 14.10: Paddock Live
Ore 14.15: Moto3 – Prove Libere 2
Ore 15: Moto2 – Prove Libere 2
Ore 15.55: MotoGP – Pre Qualifiche
Ore 17.15: Paddock Live Show
Ore 17.45: Talent Time
Sabato 8 novembre
Ore 9.35: Moto3 – Prove Libere 3
Ore 10.20: Moto2 – Prove Libere 3
Ore 11.05: MotoGP – Prove Libere 2
Ore 11.45: MotoGP – Qualifiche
Ore 12.40: Paddock Live
Ore 13.10: Moto E – Gara 1
Ore 13.45: Moto3 – Qualifiche
Ore 14.40: Moto2 – Qualifiche
Ore 15.30: Paddock Live Sprint
Ore 15.55: MotoGP – Gara Sprint
Ore 16.45: Paddock Live Show
Ore 17.30: Talent Time
Ore 18: Moto E – Gara 2 (differita)
Domenica 9 novembre
Ore 10.35: MotoGP – Warm Up
Ore 11: MotoGP – Rider Fan Parade
Ore 11.45: Paddock Live
Ore 12.15: Moto2 – Gara
Ore 13.15: Paddock Live
Ore 13.30: Grid
Ore 14: MotoGP – Gara
Ore 15: Zona Rossa 1^parte
Ore 15.30: Moto3 – Gara
Ore 16.30: Zona Rossa 2^parte
Ore 17: Race Anatomy
WRC: IL RALLY DI GIAPPONE LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MAX E NOW
Giovedì 6 novembre
Ore 8: TV Live Stage 1
Notte venerdì 7 – sabato 8 novembre
Ore 2: TV Live Stage 2
Ore 4.30: TV Live Stage 3
Notte sabato 8 – domenica 9 novembre
Ore 1.30: TV Live Stage 4
Ore 6: TV Live Stage 5
WEC: LA 8 ORE DEL BAHRAIN SU SKY SPORT 257 E NOW
Sabato 8 novembre
Dalle 12: 8 Ore del Bahrain
LAMBORGHINI SUPER TROFEO: ROUND 6 LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MAX E NOW
Giovedì 6 novembre
Ore 15: Misano – Gara 1
Venerdì 7 novembre
Ore 12.20: Misano – Gara 2
Sabato 8 novembre
Ore 13.45: Misano World Finals AM + LC – Gara 1
Ore 16.20: Misano World Finals PRO + PRO AM – Gara 1
Domenica 9 novembre
Ore 12.15: Misano World Finals AM + LC – Gara 2
Ore 14.30: Misano World Finals PRO + PRO AM – Gara 2